Banca di Piacenza sempre più al fianco di Piacenza Expo: sì all’aumento di capitale e…

Banca di Piacenza sempre più al fianco di Piacenza Expo. L’Istituto di credito – si legge in una nota di via Mazzini – ha concluso l’operazione di sottoscrizione di nuove azioni dell’Ente fieristico, aderendo all’aumento di capitale riservato ai soci di Piacenza Expo ed esercitando il diritto di prelazione sull’inoptato; quindi, acquistando anche quote rinunciate da altri soci, ha sottoscritto nuove azioni per un controvalore di 150mila euro.

Si tratta dunque di un’operazione che ha visto la Banca concorrere – rispetto a tutti gli altri soci privati e alle associazioni di categoria – con la maggior somma, sia ordinaria che volontaria, all’aumento di capitale stesso.

Con questo investimento la Banca di Piacenza ha rafforzato ulteriormente la propria posizione di primo socio privato di Piacenza Expo. Già prima della sottoscrizione dell’aumento di capitale, infatti, l’Istituto di credito era il socio privato con maggior numero di azioni.

È un’ulteriore conferma dell’importanza di avere una Banca locale attenta alle esigenze del territorio, conclude la nota di via Mazzini, sottolineando, in questo caso specifico, il sostegno di realtà strategiche per lo sviluppo del suo sistema economico, qual è Piacenza Expo.