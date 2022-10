Banca di Piacenza “spedisce” in Africa l’ambulanza di Emergency Senegal

In evidenza

Banca di Piacenza: grazie all’intervento dell’Istituto di credito, che pagherà per intero il costo della spedizione, l’ambulanza di MPM Emergency Senegal ODV arriverà in questo Paese africano.

L’Associazione, presieduta da Macodou Diop, senegalese residente a Piacenza, ha come obiettivo quello di aiutare la terra d’origine, spiega una nota della Banca di Piacenza. Emergency Senegal era alla ricerca di un’ambulanza da cinque anni, perché nel Paese africano un automezzo di questo genere rappresenta una ricchezza incredibile. Nella città di Koul Diop, dove è destinata, non ci sono infatti ospedali; servirà quindi a trasportare i malati dal dispensario locale ai nosocomi della capitale Dakar, distante ben 120 chilometri.

Un aiuto prezioso

L’ambulanza del 118, ceduta gratuitamente dall’Azienda Usl di Piacenza, è una Volkswagen Transponder 4×4 del 2009, con motore di 2.500 centimetri cubici, che ha percorso 180mila chilometri e che fino a poco tempo fa era in servizio presso l’ospedale di Bobbio. Mezzi come questi, capaci di affrontare anche i percorsi più accidentati, e che da noi sarebbero destinati alla dismissione, per territori più poveri possono essere ancora molto utili.

Avuta l’ambulanza, restava però il problema di farla giungere in Senegal. Un lungo e costoso viaggio di oltre 5mila chilometri. Banca di Piacenza è stata così ben lieta di accogliere la richiesta di aiuto dell’Associazione Emergency Senegal. E finanzierà con 5mila euro il trasporto del mezzo, che come abbiamo visto potrà essere ancora molto prezioso nel lontano Paese africano, conclude la nota dell’Istituto via Mazzini.