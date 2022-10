Nuova sede per Assoservizi e Forpin: Confindustria Piacenza sempre più vicina alle imprese per risorse umane e formazione

Assoservizi e Forpin: tutto esaurito per l’appuntamento di mercoledì 19 ottobre alle 17.30, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede delle due società di Confindustria Piacenza. Il palazzo che si trova in strada della Bosella 14/16 ospita Assoservizi e Forpin ormai dal mese di aprile. Ed ora è finalmente completo, pronto per essere presentato alla cittadinanza.

Dal personale alla formazione

Assoservizi si occupa di amministrazione del personale a 360 gradi, dal servizio payroll ad una reportistica avanzata per l’elaborazione dei budget sulle risorse umane. Nel 2021 ha contato 68 aziende clienti, erogando 35.219 cedolini e gestendo 25 contratti di lavoro.

Forpin, scuola di formazione, sempre lo scorso anno ha servito 897 aziende. Le ore di formazione erogate sono state 23.777, i tirocini attivati 620, con la gestione di 481 apprendisti e l’80% dei giovani formati inseriti nel mondo del lavoro.

Hr Specialist

Con questa nuova casa dedicata ai servizi alle imprese, Confindustria Piacenza conferma così la volontà di essere “HR Specialist”, specialista nelle risorse umane, grazie alla profonda competenza dei propri professionisti e all’esperienza maturata a stretto contatto con le aziende del territorio e non solo con loro.

“Ce lo ripetono tutti gli associati: non si riescono a trovare figure chiave per la crescita delle imprese piacentine”, afferma il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi. « Il tema è estremamente attuale. Il mercato del lavoro si è evoluto rapidamente negli ultimi anni. Le figure richieste sono sempre più specifiche e ad alta intensità di competenze”.

Emergono quindi due esigenze, spiega Groppi: “Da una parte gestire al meglio il proprio personale, dall’altra formare le nuove generazioni, affinché le nostre imprese possano continuare a correre. La nuova sede di Assoservizi e Forpin è pronta a rispondere a queste richieste, con ampi spazi e sale dedicate appositamente ai corsi di formazione”.

Super convegno