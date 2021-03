Bassanetti (Confindustria Piacenza): fonti rinnovabili al centro della competitività delle imprese

Claudio Bassanetti non ha dubbi: il presente e il futuro della competitività delle imprese passa dall’energia verde, prodotta con fonti rinnovabili.



In un’articolata video-intervista, il vicepresidente di Confindustria Piacenza e presidente nazionale di Anepla (l’Associazione che rappresenta i produttori estrattori lapidei ed affini e le imprese che hanno per oggetto la lavorazione del materiale inerte) ci racconta tutto sulle opportunità green offerte al mondo delle imprese. A partire dal fotovoltaico, che per Bassanetti, nonostante il calo degli incentivi, resta un investimento molto interessante, garantito da una tecnologia matura e con notevoli margini di sviluppo, come nel caso dei pannelli flottanti.

Proprio questa fonte rinnovabile, venerdì 26 marzo, sarà al centro di un webinar organizzato da Confindustria Piacenza dal titolo Fotovoltaico e nuove opportunità per le aziende: un aiuto alla competitività da scelte green. Perché e per chi conviene.

Altri particolari dei temi toccati da Bassanetti nell’articolo di Mirella Molinari su PiacenzaDiario.