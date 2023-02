Parla Bergonzi, presidente di Acer: focus sulle case popolari “A tu per tu con Piacenza”

In evidenza

Marco Bergonzi: il presidente di Acer e le nuove politiche abitative dell’Ente che guida dal novembre 2022. Ospite di “A tu per tu con Piacenza”, l’ex parlamentare del Pd sottolinea che stiamo parlando di circa 3.000 alloggi popolari, dove vivono 6.500 persone, gestiti da Acer per conto dei Comuni della provincia. Numeri, sottolinea Bergonzi, che ne farebbero il sesto o settimo Comune del territorio. Intervistato da Carlandrea Triscornia, il presidente di Acer affronta i temi caldi del settore. Come la necessità di ampliare l’offerta abitativa a fronte di una domanda sempre più alta; il problema degli alloggi sfitti da ristrutturare e il sistema delle assegnazioni da rivedere.



