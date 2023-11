Blu Summit 2023: nuove proposte per il mondo dell’acqua e il benessere collettivo

Blu Summit 2023: riqualificazione e creazione di nuove proposte di impiantistica per il mondo dell’acqua. Sarà questo il tema attorno al quale si snoderà l’appuntamento con la manifestazione che dal 2017 coinvolge i principali player e operatori del settore. L’edizione del Blu Summit di quest’anno sarà ospitata venerdì 10 novembre alle ore 10 nella Sala Colonne del Banco Bpm, in via San Paolo 12 a Milano.

L’evento è organizzato da Monterey Adv, in collaborazione con Istituto per il Credito Sportivo, Banco Bpm, Blue Factory, Net Insurance, Arena, Distretti Ecologici, Dussmann, Gts, Cultura Italiae, Fondazione Sport City, On The Blue Magazine. Un format, spiegano gli organizzatori, che anno dopo anno conferma il successo di interesse e partecipazione, proprio perché vede alternarsi sul palco dei relatori non solo personalità delle istituzioni, ma soprattutto i protagonisti dei settori manageriali, imprenditoriali e sportivi.

Un bene prezioso

“L’acqua è lo strumento che crea, distribuisce ed integra le comunità”, dice il Professor Mario Abis, sociologo, esperto sull’evoluzione dei modelli interdisciplinari dell’urbanistica, docente all’Università Iulm e presidente di Blue Factory. “La storia dell’umanità è storia d’acqua e la sostenibilità, prima che nel presente, è nella storia, è una parte del benessere individuale, psicologico e fisico. È una parte fondamentale del nostro io e chi nuota sente che questa attività sportiva è anche un dialogo esistenziale con sé stesso. La salute, bisogno primario del pianeta, entra in questa complessità: è un pezzo del valore immateriale e di quello materiale. Il mito sociologico di Baumann, la società liquida, è anche la metafora di questa essenzialità dell’acqua nella contemporaneità”.

Dalla teoria alla pratica

Focus quindi sulle tematiche che potranno permettere a queste parole di trovare applicazioni pratiche, quindi sui progetti di riqualificazione e creazione di nuove proposte di impiantistica, di infrastrutture e delle relative fonti di finanziamento collegate al modello Ppp di Partenariato Pubblico Privato, attraverso gli interventi di rappresentanti delle istituzioni pubbliche e realtà sportive di riferimento nel settore.

Acqua & sport

In occasione del Blue Summit, SportItaliae presenterà la campagna di sensibilizzazione, ascolto e promozione denominata “Art.33 Adesso!“ sulla necessità di inverare l’articolo 33 della Costituzione. A partire dalla realizzazione di un piano di investimenti di rigenerazione sociale che veda al centro della sua azione la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e la costruzione di nuovi: “Perché il diritto allo sport sia davvero per tutti e non solo uno slogan”. L’obiettivo, quindi, è quello di supportare le istituzioni nella mappatura e nella diffusione di buone pratiche per la gestione degli impianti dove si pratica lo sport ad ogni livello in Italia. Un contributo serio e concreto grazie all’aiuto di una squadra di professionisti esperti che, volontariamente, proveranno a dare il loro supporto alla definizione di questo piano.



Blue Summit: il programma

Si comincia con “Le piscine del futuro: pensare alla crescita economica, garantendo inclusione sociale e tutela dell’ambiente partendo dall’Acqua”. Ovvero, pensare agli impianti sportivi e le piscine del futuro, declinando una nuova centralità. I centri natatori devono essere sostenibili: chi li progetta, chi li realizza e chi li gestisce deve guardare a questo valore dell’acqua come obiettivo per una grande infrastruttura sociale.

A seguire, “Smart e Sport City: come finanziare i nuovi modelli di infrastrutture sportive e centri acquatici”. Ovvero, sviluppare progetti e realizzare opere con un forte impatto sociale sui territori, più in generale nell’ambito delle Smart e Sport City, coinvolgendo le istituzioni e le attività produttive affinché si creino le condizioni per collaborazioni e partenariati pubblico-privati.

Il parterre dei relatori

A moderare sul palco del Blue Summit ci sarà il giornalista Rai Marco Mazzocchi; mentre tra i relatori già confermate le presenze di Livia Amidani Aliberti (non executive board – Cdp Cassa Depositi e Prestiti); Angelo Argento (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri); Andrea Battista (amministratore delegato Net insurance); Mauro Berruto (segretario Commissione cultura, scienza e istruzione, Camera dei deputati); Alessandro Canelli (presidente Fondazione Ifel e sindaco Comune di Novara); Lorenzo Carbonari (presidente Pallanuoto); Fanio Carosso (vicepresidente Regione Piemonte); Fabio Conti (responsabile Impianti sportivi e Settori agonistici Federnuoto); Diomede Falconio (sub commissario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio); Fabio Guadagnini (responsabile marketing – Brand & Sales Sport e Salute); Stefano Locatelli (vicepresidente Anci); Lodovico Mazzolin (direttore generale Istituto per il credito sportivo); Giuseppe Musciacchio (deputy ceo Arena); Fabio Pagliara (presidente Fondazione Sport City); Massimo Pasquali (responsabile Coordinamento aziende Banco Bpm); Claudio Maria Pedrazzini (vicepresidente vicario Coni Lombardia); Veronica Vecchi (presidente infrastrutture Milano Cortina 2026).