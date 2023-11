Capezzone presenta “E basta con ‘sto fascismo” al PalabancaEventi

Daniele Capezzone: il direttore editoriale di Libero fa tappa a Piacenza. Venerdì 10 novembre alle 18, al PalabancaEventi (Sala Corrado Sforza Fogliani) sarà ospite dell’Associazione dei Liberali Piacentini per la presentazione della sua ultima fatica editoriale “E basta con ‘sto fascismo -Cari compagni ci avete rotto…” (Edizioni Piemme) Il libro sarà illustrato da Capezzone in dialogo con Antonino Coppolino, presidente dei Liberali Piacentini.

Apprezzato anche come commentatore sulle reti televisive Mediaset, Capezzone nel volume affronta il tema del fascismo come ossessione della sinistra. “Non ci sono una sola campagna elettorale né un solo di dibattito pubblico che restino esenti da questo logoro evergreen”, si legge nella presentazione dell’editore; un ritornello che tende in ogni occasione “a infilare a forza una camicia nera alla destra”.

La partecipazione all’incontro con Capezzone è libera (precedenza ai soci e ai clienti della Banca di Piacenza) con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441). Agli intervenuti, sempre con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservata copia del volume “E basta con ‘sto fascismo -Cari compagni ci avete rotto…” fino ad esaurimento copie.