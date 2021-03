Bologna, ricoveri in crescita e assembramenti: il sindaco Merola chiede la zona rossa

Bologna in ginocchio: “La situazione è da zona rossa”. Le parole del sindaco Virginio Merola sull’epidemia di Covid non lasciano dubbi. “Abbiamo una media di 417 casi su 100.000 persone, 22 Comuni sono sopra la media; e in particolare 12 Comuni sono oltre i 500 casi. Questo significa che siamo già in zona rossa, sto chiedendo alla Regione di accelerare al massimo la decisione”, ha affermato in collegamento con la trasmissione L’aria che tira su La7.

Merola: ospedali al collasso

Non basta. Per il sindaco di Bologna (nella foto), anche guardando ai ricoveri negli ospedali, non ci sono altre soluzioni al lockdown. “Siamo a 850; se arriviamo a mille ricoveri, si compromette il sistema sanitario. Stiamo già riducendo gli interventi di chirurgia, del 40-50%. Per salvaguardare la nostra sanità – conclude Merola – è urgente prendere un provvedimento e decidere in tempo”.

“La situazione negli ospedali è drammatica”, conferma al Resto del Carlino Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna. “È peggio della seconda ondata. Ma siamo solo all’inizio”. Perché “la velocità della trasmissione del virus di questi giorni è pazzesca, anomala e molto preoccupante, forse accelerata dalle varianti; e adesso abbiamo 850 ricoverati, il numero più alto della pandemia”.

Troppi assembramenti

Il trend epidemico d’altro canto potrà solo peggiorare, vista la mole di persone che ha preso letteralmente d’assalto i parchi cittadini anche nell’ultimo weekend. Purtroppo, conclude Bordon, “le belle giornate hanno tratto in inganno la gente, presto vedremo le conseguenze degli assembramenti”.

Il Covid in Emilia-Romagna

Intanto in Emilia-Romagna oggi si contano 2.597 nuovi positivi (1.180 asintomatici), su un totale di 12.463 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Tuttavia, precisa la nota della Regione, “la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, il 20,8%, non è assolutamente indicativa dell’andamento generale, visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,4 anni. E la situazione dei contagi nelle province come previsto vede Bologna al primo posto con 768 nuovi casi seguita da Modena con 533; poi Reggio Emilia (270); Ravenna (181); Cesena (177); Rimini (174); Parma (173); Imola (117). Infine Ferrara (94), Forlì (68) e Piacenza (42).

Purtroppo, si registrano anche 23 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 80 anni); 1 nella provincia di Parma (una donna di 89 anni); 1 nella provincia di Reggio Emilia (un uomo di 82 anni); 5 nella provincia di Modena (quattro donne, rispettivamente di 88, 91, 92 e 103 anni, e un uomo di 85 anni); 1 in provincia di Bologna (una donna di 84 anni); 5 nel ferrarese (tutti uomini, rispettivamente di 66, 76, 82, 86 e 90 anni); 6 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 87 anni e cinque uomini: di 74, 76, 78, 83 e 85 anni); 2 nel riminese (una donna di 89 anni e un uomo di 97). Nessun decesso nella provincia di Ravenna. Infine, si segnala il decesso di una donna di 66 anni diagnosticata dall’Ausl di Bologna ma residente in Albania.