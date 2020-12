Bonaccini: Emilia-Romagna torna gialla da domenica 6 dicembre

Bonaccini: Emilia-Romagna in area gialla dal 6 dicembre. Il presidente della Regione l’ha annunciato in collegamento con L’aria che tira su La7, in attesa però dell’ufficialità che deve arrivare dal Governo via ministero della Salute.

Se domenica prossima anche la provincia di Piacenza passerà dall’arancione al giallo, è merito dei provvedimenti restrittivi che hanno ridotto la diffusione del Covid-19. Per Bonaccini “in queste settimane le restrizioni hanno pagato. Avevamo un indice Rt di 1,64; siamo scesi attorno all’1 e forse l’Rt scenderà ulteriormente. Quello che serve è che arrivino i ristori subito a coloro che sono colpiti” dall’obbligo di chiusura.

Bar e ristoranti

Durante il programma televisivo, il governatore, oltre a parlare del probabile passaggio in area gialla dell’Emilia-Romagna, si è soffermato anche su bar e ristoranti. In particolare, per le attività nei giorni clou delle festività di fine anno. “Se aprono tengono aperto, con le eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono. Se il Dpcm non cambia, bar e ristoranti potranno aprire fino alle 18 nelle aree gialle. Io penso che l’apertura andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno, altrimenti diamo messaggi e notizie che non vengono secondo me percepite e capite”.

Sci da gennaio

E per le vacanze in montagna? Le stazioni sciistiche, ha detto poi Bonaccini “non riaprono fino ai primi di gennaio”. E anche per questi operatori “servono ristori subito e adeguati”. Le piste sono un luogo abbastanza sicuro, perché questo sport si pratica “all’aria aperta e quasi sempre col casco”. Ma è il contorno che può essere pericoloso per la diffusione del Covid. Quello che gira “attorno alle vacanze, cioè eventuali assembramenti in altri luoghi oltre le piste da sci”.

L’arco alpino

Sulle piste da sci e le vacanze in montagna, ha spiegato il presidente emiliano-romagnolo, “mi interessa ragionare insieme al Governo e insieme all’Europa. Mi pare che l’Austria stia decidendo di tener chiuso; Francia e Germania hanno chiesto all’Unione europea di prendere una decisione per le regioni alpine uniforme e tenderebbero alla chiusura. La Svizzera la trovo un po’ curiosa, è uno degli stati messi peggio in questo momento, con le terapie intensive che stanno esplodendo e si permette di riaprire”.

Lavoro da casa

Infine, Bonaccini ha parlato delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. “È una settimana circa che lavoro da casa, anche se sto completando le cure. Ormai la polmonite è quasi guarita, ho ancora i polmoni in terapia, ma spero per la metà della prossima settimana di tornare in ufficio a Bologna”.