Indice Rt in calo? L’epidemiologo Lopalco gela gli ottimisti

Indice Rt: come vanno interpretati gli ultimi dati sul suo andamento? Il fatto che stia rallentando fa davvero vedere la luce fuori dal tunnel? Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, docente dell’università di Pisa, e assessore alla Salute della Regione Puglia, ne ha parlato in un lungo post su Facebook, definendo sconcertante l’ottimismo sul trend dell’indice Rt. E quindi sul fatto che il rallentamento della velocità del contagio sia così significativo. Cosa che tra l’altro potrebbe indurre molti cittadini, in particolare i più giovani, a rallentare a loro volta sul rispetto delle regole imposte dalle nuove restrizioni, soprattutto nelle aree rosse ed arancioni, come nel caso dell’Emilia-Romagna e della Provincia di Piacenza.

“Ascolto con sconcerto parole di rassicurazione ed ottimismo intorno al fatto che la velocità del contagio ‘stia rallentando’. Il problema – scrive Lopalco – è che, se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede. Molte regioni italiane nelle ultime settimane hanno effettivamente fatto registrare valori di Rt stabili o addirittura in diminuzione. Cosa vuol dire? Che siamo fuori dal tunnel?”.

Indice Rt e Formula1