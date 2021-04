Bonaccini: intitolare a Verdi il Centro paralimpico di Villanova

Stefano Bonaccini prende posizione a favore di Verdi. Il governatore della Regione Emilia-Romagna ha sentito direttamente Nicola Pisaroni, presidente del comitato “Noi con Giuseppe Verdi” di Villanova sull’Arda. Nella telefonata Bonaccini si è detto convinto che sia doveroso il mantenimento dell’intitolazione al grande musicista del nuovo Centro nazionale paralimpico del Nord Italia che sorgerà al posto dell’ospedale fondato dal Maestro e inaugurato nel 1888.

Una bella soddisfazione per il comitato guidato da Pisaroni. Un gruppo che da mesi lotta anche per evitare l’abbattimento della cappella all’interno dell’immobile che sarà ristrutturato; così come per il mantenimento della “Stanza Verdi” a lui dedicata. Due temi che sono stati al centro di un incontro con il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino.

Tutti i particolari della notizia nell’articolo di Bruna Milani su Piacenza Diario.