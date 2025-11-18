Francesco Brianzi: l’assessore piacentino nuovo presidente dell’Associazione dei Giovani artisti dell’Emilia-Romagna

Francesco Brianzi: palcoscenico regionale per l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza. L’enfant prodige della Giunta del sindaco Pd Katia Tarasconi è stato nominato infatti presidente di Gaer, l’Associazione dei Giovani artisti dell’Emilia-Romagna.

Brianzi succede a Beatrice Aimi, assessore del Comune di Parma. La sua nomina è avvenuta oggi proprio nella città ducale, durante l’Assemblea dei soci di Gaer, con i rappresentanti dei Comuni capoluogo di provincia della regione (Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini). Con Brianzi fanno parte del nuovo Consiglio direttivo l’assessore del Comune di Cesena Giorgia Macrelli (vicepresidente) e l’assessore del Comune di Rimini Francesca Mattei (tesoriere).

Fondata nel 2009, Gaer è una rete regionale che promuove progetti di produzione, formazione, promozione, mobilità nazionale e internazionale dedicati ai giovani artisti dell’Emilia-Romagna. Grazie al sostegno della Regione, l’associazione coordina azioni condivise tra enti locali, istituzioni culturali e realtà del terzo settore, consolidando la propria funzione di piattaforma di riferimento per la creatività giovanile e le arti contemporanee, spiega una nota del Comune di Piacenza.

Innovare, formare e partecipare

“Gaer è una rete che ha dimostrato negli anni di saper crescere insieme ai territori e ai loro giovani talenti”, sottolinea il neo presidente Brianzi. “In questo nuovo mandato vogliamo rafforzarne la dimensione regionale ed europea, consolidare la governance, ampliare le collaborazioni e rendere ancora più accessibili strumenti, servizi e opportunità per le ragazze e i ragazzi che producono cultura in Emilia Romagna. Il nostro impegno sarà costruire una comunità culturale e creativa riconoscibile, in grado di innovare, formare e aprire nuovi spazi di partecipazione e professione”.

Il lavoro dei prossimi anni, aggiungono Macrelli e Mattei, “sarà orientato a una rete più solida, inclusiva e capace di generare occasioni concrete per chi fa arte oggi. Puntiamo su formazione, mobilità, progetti condivisi e un sistema di comunicazione che renda visibili i percorsi e le storie dei giovani creativi della regione. Gaer continuerà a essere un luogo di confronto, di coprogettazione e di crescita, dove le città collaborano per costruire un ecosistema culturale realmente regionale”.

Un assessore in ascesa…

Classe 1996, musicista, compositore e dottorando al Conservatorio di Brescia, Francesco Brianzi dal 2022 è assessore del Comune di Piacenza con deleghe a Politiche giovanili, Università e Ricerca, Next Generation Eu, Agenda 2030, Progetti europei, Formazione professionale.

In questo ruolo, come si legge nel suo curriculum, ha istituito il Settore Piacenza 2030 (Piacenza Giovani, Europa e Fundraising), che coordina e monitora più di 40 tra progetti Pnrr e Atuss; ha promosso la firma del Protocollo “Piacenza Città delle Università”, ricerche sulla condizione giovanile e sul lavoro a Piacenza, lo sviluppo ed il rilancio di nuovi spazi, servizi e contesti per i giovani, da Too (ex Spazio 2) al Festival Tendenze.

Coi bandi “Giovane Città Futura” e “Uau Pc!” l’assessore ha dato impulso a progettualità under 35 e street art, portando Piacenza a ricevere riconoscimenti da Asvis, Anci, Future4Cities, CityVision. Già vicepresidente di Gaer e board member del Tecnopolo Leap e Musp, di PoliPiacenza e Its Logistica, Brianzi partecipa a reti nazionali e internazionali come lo Youth7 per G7 Italia.