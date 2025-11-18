Cultura

Francesco Brianzi: l’assessore piacentino nuovo presidente dell’Associazione dei Giovani artisti dell’Emilia-Romagna

Di
Redazione
-
brianzi-assessore-piacentino-nuovo-presidente-gaer

Francesco Brianzi: palcoscenico regionale per l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza. L’enfant prodige della Giunta del sindaco Pd Katia Tarasconi è stato nominato infatti presidente di Gaer, l’Associazione dei Giovani artisti dell’Emilia-Romagna.

Brianzi succede a Beatrice Aimi, assessore del Comune di Parma. La sua nomina è avvenuta oggi proprio nella città ducale, durante l’Assemblea dei soci di Gaer, con i rappresentanti dei Comuni capoluogo di provincia della regione (Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini). Con Brianzi fanno parte del nuovo Consiglio direttivo l’assessore del Comune di Cesena Giorgia Macrelli (vicepresidente) e l’assessore del Comune di Rimini Francesca Mattei (tesoriere).

Fondata nel 2009, Gaer è una rete regionale che promuove progetti di produzione, formazione, promozione, mobilità nazionale e internazionale dedicati ai giovani artisti dell’Emilia-Romagna. Grazie al sostegno della Regione, l’associazione coordina azioni condivise tra enti locali, istituzioni culturali e realtà del terzo settore, consolidando la propria funzione di piattaforma di riferimento per la creatività giovanile e le arti contemporanee, spiega una nota del Comune di Piacenza.

Innovare, formare e partecipare

“Gaer è una rete che ha dimostrato negli anni di saper crescere insieme ai territori e ai loro giovani talenti”, sottolinea il neo presidente Brianzi. “In questo nuovo mandato vogliamo rafforzarne la dimensione regionale ed europea, consolidare la governance, ampliare le collaborazioni e rendere ancora più accessibili strumenti, servizi e opportunità per le ragazze e i ragazzi che producono cultura in Emilia Romagna. Il nostro impegno sarà costruire una comunità culturale e creativa riconoscibile, in grado di innovare, formare e aprire nuovi spazi di partecipazione e professione”.

Il lavoro dei prossimi anni, aggiungono Macrelli e Mattei, “sarà orientato a una rete più solida, inclusiva e capace di generare occasioni concrete per chi fa arte oggi. Puntiamo su formazione, mobilità, progetti condivisi e un sistema di comunicazione che renda visibili i percorsi e le storie dei giovani creativi della regione. Gaer continuerà a essere un luogo di confronto, di coprogettazione e di crescita, dove le città collaborano per costruire un ecosistema culturale realmente regionale”.

Un assessore in ascesa…

Classe 1996, musicista, compositore e dottorando al Conservatorio di Brescia, Francesco Brianzi dal 2022 è assessore del Comune di Piacenza con deleghe a Politiche giovanili, Università e Ricerca, Next Generation Eu, Agenda 2030, Progetti europei, Formazione professionale.

In questo ruolo, come si legge nel suo curriculum, ha istituito il Settore Piacenza 2030 (Piacenza Giovani, Europa e Fundraising), che coordina e monitora più di 40 tra progetti Pnrr e Atuss; ha promosso la firma del Protocollo “Piacenza Città delle Università”, ricerche sulla condizione giovanile e sul lavoro a Piacenza, lo sviluppo ed il rilancio di nuovi spazi, servizi e contesti per i giovani, da Too (ex Spazio 2) al Festival Tendenze.

Coi bandi “Giovane Città Futura” e “Uau Pc!” l’assessore ha dato impulso a progettualità under 35 e street art, portando Piacenza a ricevere riconoscimenti da Asvis, Anci, Future4Cities, CityVision. Già vicepresidente di Gaer e board member del Tecnopolo Leap e Musp, di PoliPiacenza e Its Logistica, Brianzi partecipa a reti nazionali e internazionali come lo Youth7 per G7 Italia. 

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.