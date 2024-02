Piacenza “Città universitaria”: un patto tra Comune e Atenei che fa rima con Brianzi

Piacenza Città universitaria: “Si ricorda l’intervista che mi avevate fatto poco più di un anno fa? Ecco, oggi si realizza una bella fetta del lavoro di cui vi avevo parlato allora. Adesso abbiamo finalmente uno strumento per orientare le scelte strategiche nel campo della formazione e per mettere al centro i giovani nello sviluppo della nostra comunità”. Francesco Brianzi ieri era raggiante; d’altra parte non poteva che essere così: l’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca di Piacenza, è stato il motore dell’accordo di collaborazione tra il Comune e gli Atenei attivi in città, firmato a palazzo Farnese.

Ministro, governatore e…

Il protocollo, triennale e rinnovabile, che prevede la predisposizione di una serie di iniziative coordinate di promozione, orientamento universitario e lavorativo, e per agevolare la residenza degli studenti, è stato sottoscritto davanti al ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e a un parterre di autorità civili, religiose e militari.

A firmare l’accordo, i rettori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, dell’Università di Parma, Paolo Martelli, e il presidente del Conservatorio Nicolini, Massimo Trespidi. Con loro, naturalmente al centro del tavolo, ha sottoscritto l’intesa anche il sindaco Katia Tarasconi.

Grazie Francesco

E proprio la prima cittadina di Piacenza durante il suo intervento ha ringraziato l’assessore, rendendogli merito per il grande lavoro fatto in questi mesi. Con il ministro Bernini che a sua volta si è associata pubblicamente nei complimenti a Brianzi per il bel risultato ottenuto a Piacenza.

Per approfondire: tutti gli interventi dei partecipanti – coordinati da Elisabetta Morni, addetto stampa del Comune che ha condotto l’evento – nell’articolo di PiacenzaOnline, testata diretta da Carlandrea Triscornia.