Camera di Commercio dell’Emilia: 6,8 milioni di euro per le imprese di Piacenza, Parma e Reggio

Camera di Commercio dell’Emilia: ammontano a 6,8 milioni di euro i fondi messi a disposizione delle imprese con i nuovi bandi approvati dalla Giunta dell’ente. “Anche quest’anno abbiamo reso disponibili una parte di risorse straordinarie, per sostenere un tessuto imprenditoriale in una fase molto delicata per la nostra economia, che risente sia di un quadro di relazioni internazionali che presenta inedite tensioni, sia, nello specifico, delle incertezze che gravano sugli scambi commerciali con gli Stati Uniti”, spiega il presidente della Camera Stefano Landi.

Innovazione e mercati esteri

Nell’ambito dei bandi già approvati, prosegue la nota dell’ente, la cifra più consistente è riservata al sostegno dei processi di innovazione tecnologica e digitale delle imprese. “Siamo convinti che questi processi di ammodernamento rappresentino un fondamentale fattore di competitività, ed è una convinzione supportata dall’orientamento delle richieste delle imprese che abbiamo verificato nel tempo e dai progetti che vengono spesso presentati anche al sistema bancario per accrescere gli investimenti”, aggiunge il vicepresidente vicario dell’ente, l’imprenditore piacentino Filippo Cella.

In una stagione segnata dalle difficoltà che scontano gli scambi commerciali con l’estero, assume poi un significato particolare l’entità delle risorse destinate ai processi di internazionalizzazione e ai percorsi di preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, grazie all’implementazione degli strumenti digitali utili a questo scopo. Complessivamente si tratta di 1,45 milioni di euro, di cui due terzi finalizzati a sostenere la partecipazione delle imprese a fiere internazionali in Italia e ad analoghi eventi all’estero.

“Le preoccupazioni che abbiamo più volte manifestato, a fronte dei possibili dazi statunitensi debbono associarsi ad azioni attive che puntino alla ricerca di nuove opportunità di scambi, con Paesi che presentano buone opportunità di crescita e con i quali i flussi sono ancora modesti”, continua Cella. “Proprio per questo vogliamo incentivare la presenza delle nostre imprese sia nell’ambito dei tradizionali canali in cui si sviluppano relazioni commerciali, sia nell’uso di nuove modalità di confronto e di predisposizione di strategie commerciali”.

Efficienza energetica, certificazioni e…

Rilevanti poi le risorse destinate all’efficientamento energetico delle imprese, che include anche i progetti finalizzati ad incrementare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la creazione di Comunità energetiche rinnovabili. La cifra, in questo caso, si attesta a poco meno di 1,6 milioni di euro. “All’interno di un’economia che segna un po’ il passo è fondamentale cercare di ridurre i costi degli approvvigionamenti di energia e, nell’interesse collettivo, è altrettanto importante puntare a quella sostenibilità ambientale che, oggi, vede le imprese più virtuose avvantaggiate anche nell’accesso sia a risorse pubbliche che private”, osserva Cella.

Non a caso, dunque, la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione delle imprese 750.000 euro destinati a sostenere i percorsi delle imprese nell’ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali. Il quadro dei bandi camerali si completa con l’importante investimento per lo sviluppo delle comunità locali e, in particolare, delle micro, piccole e medie imprese. Un milione di euro, infatti, è destinato a queste realtà, con particolare riferimento a quelle del commercio, della cura della persona e dell’artigianato artistico e tradizionale.

“Proprio attraverso imprese profondamente legate alle comunità e alle risorse locali vogliamo accrescere l’attrattività complessiva del territorio, alimentando anche nuove opportunità di lavoro, servizi e coesione sociale in tante piccole realtà locali”, conclude il vicepresidente Cella.