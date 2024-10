Carabinieri: il generale Zuccher in visita al Comando provinciale di Piacenza

In evidenza

Carabinieri: il generale di divisione Massimo Zuccher, comandante della Legione “Emilia-Romagna”, saluta i militari dell’Arma della provincia di Piacenza prima del suo trasferimento, quale capo di Stato maggiore, al Comando Carabinieri tutela forestale, ambientale e agroforestale.

Il generale Zuccher, spiega una nota dell’Arma, ha fatto visita alla caserma di Via Beverora, sede del Comando provinciale Carabinieri di Piacenza, dove è stato accolto dal comandante, il colonnello Pierantonio Breda, e dove ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza dei reparti dell’Arma della provincia, i comandanti dei reparti speciali provinciali e il personale in congedo dell’Associazione nazionale carabinieri.

I valori dell’Arma

Nell’occasione il generale ha salutato i presenti, ringraziandoli per l’impegno e la dedizione che hanno profuso nel quotidiano assolvimento del servizio ed ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti. Ha quindi rimarcato i valori militari, dell’onestà e della generosità, che devono costituire la cifra morale di ogni carabiniere, soffermandosi poi sull’importanza della vicinanza verso la popolazione, la dedizione e l’umanità a cui deve ispirarsi ciascun militare nell’adempimento del proprio dovere. Una attenzione al cittadino che deve essere costante, specie nelle località più remote del territorio provinciale dove, non di rado, l’Arma è l’unico presidio di legalità.

Successivamente, il generale Zuccher, accompagnato dal comandante Breda, ha incontrato il Prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, la procuratrice, Grazia Pradella e il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, ai quali ha espresso la propria gratitudine per il loro costante supporto e la vicinanza istituzionale.