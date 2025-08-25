Il Comune: da Piacenza Parcheggi “risposta evasiva” sulla bancabilità del cantiere di piazza Cittadella

Il Comune di Piacenza, guidato dal sindaco Pd Katia Tarasconi, rende noto di aver ricevuto oggi la risposta di Piacenza Parcheggi. È “in merito alla diffida inviata alla società stessa 31 giorni fa da parte del Comune che, contestualmente, ha avviato la procedura di risoluzione del contratto di concessione per la realizzazione e gestione del parcheggio interrato di piazza Cittadella nonché per la gestione degli spazi sosta a pagamento in città”.

Come già comunicato, prosegue la nota, “la diffida si basa essenzialmente su due ordini di motivi: i ritardi nella realizzazione dell’opera e la mancata presentazione di garanzie aggiornate in merito al finanziamento dell’opera”. Diffida che ha previsto anche una penale a carico della società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata da oltre 800mila euro.

Poi palazzo Mercanti ricorda che “sul tema dei ritardi contestati, è intervenuto il Tribunale di Piacenza che, ‘inaudita altera parte’, ha accolto il ricorso del concessionario con relativa richiesta di sospensiva del procedimento avviato dal Comune e ha fissato un’udienza il prossimo 4 settembre; udienza per la quale lo stesso Comune si è preparato inviando, come richiesto dal giudice, le proprie memorie difensive”.

Il focus finanziario

Sul tema delle garanzie bancarie – fornite a suo tempo da Banca del Fucino e Mediocredito Centrale – prosegue la nota, “invece, la risposta ricevuta oggi da Piacenza Parcheggi è al vaglio degli uffici competenti ma, a una prima analisi, risulta quantomeno evasiva. Nei prossimi giorni verranno svolti gli approfondimenti e le valutazioni del caso che, naturalmente, non potranno prescindere dalle decisioni del Tribunale che assumono un rilievo fondamentale”.

Ad oggi, conclude l’amministrazione Tarasconi, “il provvedimento di accoglimento della richiesta di sospensiva avanzata dal concessionario riguarda l’intera procedura di risoluzione avviata dal Comune, nonostante lo stesso provvedimento del giudice faccia riferimento solo alla contestazione dei ritardi e non a quella relativa alla mancata presentazione di garanzie bancarie aggiornate”.