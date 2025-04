Il “Concerto per Paolo” all’Archivio di Stato rinviato al 29 maggio

“Concerto per Paolo”: l’appuntamento musicale di domani 24 aprile presso l’Archivio di Stato di Piacenza alle ore 17.30 è stato rinviato al 29 maggio. «Purtroppo abbiamo dovuto annullare il “Concerto per Paolo”, a causa di disposizioni superiori della nostra Direzione Generale Archivi che ha scelto di annullare tutte le manifestazioni previste in segno di lutto per la perdita del Papa», si legge in una nota a firma di Anna Riva, direttore della sede piacentina.

Il concerto è uno degli eventi previsti per celebrare la memoria del “C omandante Paolo”, e cioè Alberto Araldi, il carabiniere eroe della Resistenza. Il prossimo 29 maggio, quindi, l’orchestra e il coro del Liceo Gioia di Piacenza, diretti da Franco Marzaroli e Ilaria Italia eseguiranno alcuni canti della Resistenza piacentina e canzoni degli anni Quaranta che accompagnarono le gesta dei partigiani. Verrà eseguito anche il canto “Dormi tranquillo comandante Paolo” raccolto da Mario Di Stefano nel 1974.