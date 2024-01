Confindustria e Giunta Tarasconi in visita alla Scaravella: parte un tour nelle aziende di Piacenza

Confindustria e la Giunta comunale di Piacenza hanno visitato l’azienda “Scaravella Fratelli” di via Bentelli. Quella di ieri, 19 gennaio, è stata la prima di una serie di date che nei prossimi mesi vedranno il sindaco Katia Tarasconi e gli assessori accompagnare i vertici di Confindustria Piacenza all’interno di alcune delle eccellenze industriali della città.

Una finestra sull’impresa

Il ciclo di visite nasce da un invito avanzato dall’Associazione degli industriali, prontamente colto da palazzo Mercanti, teso ad aprire una finestra sull’impresa piacentina e a stimolare il dialogo tra l’amministrazione comunale e le aziende, spiega una nota degli organizzatori. «Le visite per Confindustria sono una attività quotidiana, attraverso le quali conosciamo l’attualità, i successi e le eventuali criticità che le aziende si trovano a dover affrontare», spiega il presidente di Confindustria Francesco Rolleri. «Abbiamo quindi pensato di condividere alcuni di questi momenti con l’amministrazione comunale. Siamo convinti che della partecipazione, consapevolezza e trasparenza nei rapporti possano beneficiare tutte le parti».

Identikit e protagonisti

L’azienda Scaravella Fratelli da oltre sessant’anni produce e commercializza viti rettificate a ricircolo di sfere – impiegate nella movimentazione lineare, nelle macchine utensili e nell’automazione – ed è una realtà storica del tessuto industriale piacentino. Nel 2023 la compagine sociale di Scaravella ha visto l’ingresso della bolognese Trm: una importante operazione di carattere straordinario, con l’obiettivo di ampliare la gamma prodotti, sviluppare e accrescere il fatturato in Italia e all’estero ed incrementare la capacità produttiva dello stabilimento piacentino.

Luca Martelli (amministratore delegato di Trm e Scaravella), Paolo Morandi (responsabile tecnico Commerciale di Scaravella), Paola e Davide Scaravella hanno mostrato la propria linea produttiva al presidente di Confindustria Rolleri, al sindaco Tarasconi e agli assessori Matteo Bongiorni, Francesco Brianzi, Mario Dadati, Adriana Fantini, Christian Fiazza e Simone Fornasari, che hanno così potuto osservare da vicino l’attività quotidiana dell’azienda.

Rolleri: sempre qualcosa di nuovo

«Ringrazio la Giunta comunale per l’attenzione e la sensibilità che ha dimostrato verso l’industria piacentina, accettando il nostro invito all’interno delle aziende nostre associate», commenta Rolleri. «Nell’arco del mio mandato ho visitato oltre 100 associati e sono uscito da ciascuno di questi incontri con nuovi spunti di riflessione, imparando qualcosa di nuovo. Sono certo che anche il sindaco e gli assessori ne usciranno arricchiti allo stesso modo».

Il presidente di Confindustria si è quindi complimentato con l’azienda Scaravella per il percorso di investimenti e crescita intrapreso: «La famiglia Scaravella con una encomiabile lungimiranza ha compiuto un importante passo, aprendo i propri orizzonti di sviluppo per il futuro. Lo ha fatto nel segno della continuità con la propria storia, conservando l’identità che nell’arco dei decenni l’ha resa un’eccellenza e soprattutto rilanciando la centralità di Piacenza nel proprio piano di crescita futuro».

Tarasconi: opportunità preziosa

«Abbiamo accolto la proposta di Confindustria con entusiasmo», sottolinea il sindaco Tarasconi. «Come opportunità preziosa non solo per conoscere più a fondo le realtà storiche e d’eccellenza del nostro tessuto produttivo ed economico, ma anche per consolidare quel dialogo col mondo imprenditoriale che è una componente essenziale nel percorso di partecipazione e ascolto del territorio intrapreso dall’Amministrazione. Come è emerso l’altro giorno dall’incontro sul Pug con le associazioni di categoria, lo sviluppo sostenibile affonda le proprie radici anche nella capacità di valorizzare l’esperienza, il know-how e la specializzazione delle competenze di cui tante realtà industriali locali offrono un modello positivo: l’azienda Scaravella è uno di questi esempi, un riferimento e un elemento di orgoglio per Piacenza che, insieme ai colleghi di Giunta, ho potuto apprezzare da vicino con molto piacere».

Martelli: un ruolo importante

«Mi unisco ai ringraziamenti del presidente Rolleri, a nome di tutta la società Scaravella, per la visita della Giunta comunale e per l’intervento del sindaco Tarasconi, che ringrazio personalmente», commenta Martelli. «Trovo ottima l’idea di realizzare visite congiunte con amministrazione comunale e associazione di imprese, per meglio interpretare le esigenze del tessuto industriale, e favorirne lo sviluppo a beneficio dell’intera comunità. Ringrazio il presidente Rolleri, per l’interesse che l’iniziativa di Confindustria Piacenza ha catalizzato verso la nostra società. Riconosco all’associazione un ruolo importante nel considerare le iniziative di sviluppo dei propri associati, con molteplici servizi a supporto che operano efficacemente, grazie ad uno dei quali Trm ha potuto realizzare l’operazione con Scaravella».

Un’operazione, aggiunge Martelli, «che abbiamo portato a termine con obiettivi molto chiari: preservare le competenze e le conoscenze di una realtà storica; rilanciare lo sviluppo di un’azienda con radici familiari; completare l’offerta della nostra società, integrandoci a monte con una realtà produttiva italiana, con il fine ultimo di favorire l’espansione commerciale, in Italia e all’estero. Ancor prima che arrivasse Trm, in Scaravella erano già presenti tutte le condizioni per favorire la crescita. Con il nostro contributo stiamo solo cercando di dare maggior spazio alle buone idee, portando le nostre competenze e conoscenze per migliorare i processi, coinvolgendo la nostra rete commerciale per consolidare i rapporti esistenti e svilupparne dei nuovi, creando basi solide di sviluppo contando sul lavoro di squadra».