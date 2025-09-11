La contesa sull’acqua al Festival del Pensare Contemporaneo: incontro con Foti, Gargano, Pera e Barzini

“La fine dell’abbondanza. La contesa sull’acqua e la democrazia assetata”: è il titolo di un incontro che si svolgerà nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. L’appuntamento è sabato 13 settembre alle ore 12, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 13).

Al saluto iniziale del ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), seguirà un dibattito con Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), Marcello Pera (filosofo, senatore di FdI, già presidente di palazzo Madama) e Chiara Barzini (scrittrice e sceneggiatrice).

Al centro della tavola rotonda, spiega una nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza, c’è la fine del mito dell’abbondanza. Il mito delle risorse che non si esauriscono. Tra queste, la prima e forse la più preziosa è proprio l’acqua. Quando scarseggia ne risentono tutti: ogni cittadino, ogni impresa, ogni territorio. Ed ecco allora che con la scarsità emergono gli interessi contrastanti, e la logica del conflitto rischia di prevalere su quella della cooperazione.

In un bacino del Mediterraneo che vede l’alternarsi di siccità e alluvioni, serve capire come distribuire una risorsa finita – tra campi, città ed ecosistemi – senza trasformare l’emergenza in una frattura politica permanente. L’acqua diventa in questo modo un grande banco di prova, non più soltanto per aree le geografiche del mondo dove da sempre è stata contesa, ma per le nostre stesse democrazie, conclude la nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza.