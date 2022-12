Il presidente Coppolino e il futuro dei Liberali “A tu per tu con Piacenza”

In evidenza

Antonino Coppolino nuovo ospite di “A tu per tu con Piacenza“. La videointervista con il presidente dei Liberali non poteva che partire dal ricordo di Corrado Sforza Fogliani scomparso venti giorni fa.

«Abbiamo ricevuto un’eredità impegnativa che ci riempie d’orgoglio», afferma Coppolino. «Sforza ci ha lasciato insegnamenti incredibili a livello giuridico, economico, politico e soprattutto umano, che la gente ha apprezzato. E credo sia giusto che non vada disperso tutto il suo amore per Piacenza».

Il presidente dell’Associazione Luigi Einaudi anticipa i contenuti del ricordo di Sforza che si terrà il prossimo 27 gennaio all’anteprima del Festival della Cultura della Libertà, e l’idea di aprire una scuola di Liberalismo a lui intitolata. Ma nella videointervista di Giovanni Volpi, curata da Mirella Molinari, Coppolino parla anche delle prossime mosse dei Liberali piacentini rappresentati oggi in Consiglio comunale da Filiberto Putzu, gettando lo sguardo sui temi politici del 2023.

