Coronavirus: dallo spot di Amadeus al dilemma mascherina (video)

Coronavirus: da Amadeus al dilemma mascherina. Partiamo dal presentatore, reduce dal successo del 70° Festival di Sanremo. Amadeus è il protagonista di uno spot realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un video semplice e tranquillo, per sensibilizzare tutti sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio da coronavirus Covid-19.

Mascherina sì o no?

Sul sito del ministero della Salute si trova anche la risposta al dilemma mascherina. Chi la deve indossare? “Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie”, conferma per prima cosa la nota del ministero. “L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti; oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus; ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie”.

Infine, si spiega come va gestita in 5 semplici passaggi: