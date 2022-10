Cultura e turismo a Piacenza: i consigli di Manrico Bissi, da dieci anni alla guida di Archistorica

Manrico Bissi e il compleanno di Archistorica: dal grande fiume alla città romana, dal centro storico ai palazzi nobiliari, Piacenza ha tanto da mostrare. E da dieci anni l’architetto e presidente dell’Associazione fa cultura, organizzando iniziative e camminate (con un calendario vero e proprio dal 2014) alla scoperta di storia, arte e bellezza della città, svelando la sua importanza nei secoli.

Sono percorsi culturali costruiti in modo divulgativo e raccontati da Bissi con orgoglio; traino efficace per coltivare un turismo di qualità, in collaborazione con tanti protagonisti della città, dalla Banca di Piacenza all’Opera Pia Alberoni.

Suggerimenti all’Amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Katia Tarasconi? Perché no. Manrico Bissi, nella videointervista di Mirella Molinari di Piacenza Diario, non si tira indietro. Da cittadino attento, e anche da turista competente che visita e osserva altre città, il presidente di Archistorica è disponibile a confrontarsi. Idee e opinioni in merito ad un tema che resta cruciale per lo sviluppo di Piacenza.