Criminalità, Piacenza in sofferenza: è al 24° posto nella classifica delle province italiane

Criminalità: Piacenza è in sofferenza. Si trova al 24° posto su 106 province italiane monitorate dal Sole-24 Ore. Come si spiega questa posizione negativa nella classifica dell’indice della criminalità, basata sui reati denunciati ogni 100mila abitanti e guidata da Milano al primo posto, Rimini al secondo e Torino al terzo?

Più denunce

Prima di tutto la provincia di Piacenza nel 2021 ha fatto segnare la crescita delle denunce più alta d’Italia rispetto al 2019: +11,7%, secondo quanto estratto dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, per consentire l’elaborazione del quotidiano economico.

In totale nel Piacentino lo scorso anno sono state depositate 9.992 denunce, cioè 3.519 ogni 100mila abitanti. “Tra i primati negativi della provincia emiliana”, scrive Il Sole-24 Ore, “spiccano quello per le rapine in casa – complici, fanno sapere dal Comune, una serie di episodi accaduti in case isolate di campagna che attirano bande e malviventi – e quello per gli omicidi stradali (2ª). Ma il territorio risulta essere tra i peggiori anche per le violenze sessuali, incluse quelle su minori di 14 anni (11ª)”.

I punti deboli

Su scala nazionale, la provincia di Piacenza è infatti al 1° posto nella graduatoria per le rapine in abitazione (18 denunce complessive); ed è in testa a quella per la violazione della proprietà intellettuale (79). Dopo il 2° posto per gli omicidi stradali (13), posizioni di vertice anche per reati come la violenza sessuale (9° posto, con 38 denunce) e gli omicidi colposi (9° posto; 15).

A seguire, scorrendo le diverse classifiche 2021, troviamo Piacenza in posizioni di assoluto rilievo anche per altri crimini: è 10ª sia per le rapine in genere (139 denunce totali) sia per quelle “in pubblica via” (85); 11ª per le violenze sessuali su minori di 14 anni (4); 12° posto per i tentati omicidi (8) e 13° posto per i furti con destrezza (462).

Poi Piacenza si trova in 21ª posizione per i furti (331 denunce) e in 26ª per le rapine (15) in entrambi i casi negli esercizi commerciali; è sempre al 26° posto per i danneggiamenti (1.279), al 30° per furti in abitazione (751) e al 31° per i furti generici (3.469).

Emilia e dintorni

Tornando alla classifica finale sull’indice della criminalità, se Piacenza non brilla anche l’Emilia-Romagna nel suo complesso non è messa bene: Dopo la provincia di Rimini al 2° posto nazionale, Bologna è al 4°. Parma è in 15ª posizione, Modena in 16ª e Ferrara un gradino sotto; segue Ravenna in 20ª posizione prima di Piacenza (24ª); poi ecco Forlì-Cesena (32ª) e a chiudere Reggio Emilia al 38° posto. Invece nei dintorni lombardi di Piacenza, a parte Milano, solo Pavia fa peggio, piazzandosi al 14°posto; per il resto Cremona è in 79ª posizione e Lodi è sull’87° gradino.

Fredde statistiche, ma…

Come interpretare questi dati allarmanti? Nel presentarli, Il Sole-24 Ore spiega: “Più denunce però, non significa per forza meno sicurezza. Innanzitutto perché la ‘sicurezza urbana’ è influenzata anche dalla percezione stessa che ne hanno i cittadini. Ma anche perché i dati sulle denunce riflettono la propensione dei cittadini a presentarle, legata a diversi fattori: la differente ‘soglia del dolore’ della cittadinanza verso il crimine; il grado di fiducia nelle forze dell’ordine; la più o meno efficace presenza delle istituzioni sul territorio”. A queste considerazioni si aggiungono i flussi turistici che potrebbero spiegare, per esempio, la situazione critica di Rimini: “L’elevato passaggio di persone su un territorio diventa spesso bersaglio della micro-criminalità, ad esempio di borseggiatori attirati in loco dalla possibilità di ‘fare cassa’”.

Resta il fatto che comunque i dati emersi sono preoccupanti. E dovrebbero spingere in primis le istituzioni di Piacenza e provincia ad approfondire il tema sicurezza, cercando soluzioni che possano migliorare questa fotografia sulla criminalità locale a vantaggio di tutti gli abitanti del territorio.