Cutro, salgono le vittime del naufragio: ecco cos’ha detto il ministro Piantedosi

Cutro: continua a salire il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto il 26 febbraio sulle coste calabresi. Questa mattina sono stati recuperati altri due corpi: quelli di una bambina di circa tre anni e di una donna sui 30. Intanto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riferito con l’informativa urgente in aula alla Camera sul naufragio di Cutro e sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera.

I numeri della tragedia

“Ad oggi, dai dati della Prefettura di Crotone, ci sono 72 vittime, di cui 28 minori”, ha spiegato il ministro, come riportato anche dall’Agenzia Dire. “I superstiti sono 80. Di questi, 54 sono stati accolti nel locale Centro di accoglienza; 12 nel Sistema Sai a Crotone; 8 ricoverati in ospedale; 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate”. E sulle indagini il ministro ha affermato: “Sono in corso le ricerche di un quarto scafista, non escludo sviluppi nelle prossime ore”. Altri 3 scafisti “sono stati già arrestati. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e 2 pakistani, uno dei quali minorenne”.

Falsità sui soccorsi

Per quanto riguarda l‘intervento dei soccorsi Piantedosi ha detto: “Sostenere sono stati condizionati o impediti dal Governo costituisce una falsità che offende l’onore e la professionalità degli operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili“. Quella di Cutro “è una tragedia che ci addolora profondamente, anche sul piano personale”, ha aggiunto il ministro. “Rinnovo il cordoglio, mio e di tutto il Governo, per le vittime di questo ennesimo e tragico naufragio. E la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti”.

Mal interpretato

Rispetto alle polemiche sulle sue parole subito dopo il naufragio di Cutro, che hanno scatenato mille polemiche e la richiesta delle sue dimissioni da parte delle opposizioni, Piantedosi ha puntualizzato: “Alla gravità della condotta criminale facevo riferimento quando ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti, in nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. Mi dispiace che il senso delle mie parole sia stato interpretato diversamente. La sensibilità e i principi di umana solidarietà hanno sempre ispirato la mia vita personale”.

Il bilancio del governo Meloni

Infine il ministro Piantedosi ha evidenziato che “dal 22 ottobre 2022 al 27 febbraio 2023, le nostre Autorità hanno gestito 407 eventi Sar, mettendo in salvo 24.601 persone. Nello stesso periodo, nel corso di 300 operazioni per il contrasto dell’immigrazione illegale, la sola Guardia di Finanza ha tratto in salvo 11.888 persone. Per un totale, tra Sar e Law enforcement, di 36.489 persone salvate”.