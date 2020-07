Daniela Lupo: il nuovo prefetto di Piacenza si presenta (video)

Daniela Lupo da ieri è ufficialmente sotto i riflettori dei piacentini. E le prime parole del nuovo prefetto della città emiliana e della sua provincia, entrata nel pieno del suo incarico, non hanno solo il sapore di quelle di rito. Sia sul piano istituzionale sia su quello personale.

Per la prima volta la dottoressa Lupo, leccese d’origine, riveste infatti il ruolo di prefetto. Vice a Palermo, dov’era vicario, arriva a sostituire Maurizio Falco, trasferito a Latina, in un momento difficilissimo per Piacenza. E lo spiega senza usare mezzi termini.

“Sono in una fase di rispettosa osservazione in una terra che merita grande rispetto per la piaga recente non ancora rimarginata del Covid, alla quale si è aggiunta un’altra vicenda dolorosa; con lo Stato che si sta impegnando a dare risposta”, ha detto Lupo, che tra l’altro per venire a Piacenza ha lasciato la sua numerosa famiglia, composta dal marito, da quattro figli (tre femmine e un maschio) e da un nipotino nato pochi mesi fa.

“Lo Stato c’è, nessuno è solo”, ha sottolineato. “E credo che da uno scandalo come quello della Caserma Levante nasca un’opportunità di rinnovamento e miglioramento”.

Le sue prime dichiarazioni ufficiali nella video-intervista di PiacenzaOnline.