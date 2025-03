Diga del Brugneto: per l’acqua al Piacentino confronto aperto tra Emilia-Romagna e Liguria

Diga del Brugneto: la Regione Emilia-Romagna getta letteralmente acqua sul fuoco delle notizie apparse nei giorni scorsi sul quotidiano piacentino Libertà. Notizie che hanno paventato uno stop al tradizionale rilascio di almeno 2,5 milioni di metri cubi dall’invaso ligure a favore del fiume Trebbia nella stagione estiva, soprattutto al servizio di agricoltura e turismo.

Nessuno stop

Da Bologna si conferma in una nota l’impegno per garantire il rilascio dell’acqua dalla diga del Brugneto (alimentata anche da fonti piacentine) e per una gestione condivisa dell’invaso con la Regione Liguria. Specificando che “nessuno stop ai rilasci è stato stabilito”. E che il confronto tra le due Regioni è già stato avviato, per definire una pianificazione chiara e sostenibile che tuteli il territorio e le sue esigenze idriche.

In vista della scadenza della concessione a luglio 2024, la Regione Emilia-Romagna si è attivata infatti già alla fine del 2023 per garantire il rilascio dell’acqua alla Val Trebbia, chiedendo di partecipare alla procedura di rinnovo e sollecitando un nuovo accordo con la Regione Liguria. Parallelamente, ha avviato un confronto con il Consorzio di Bonifica di Piacenza per definire i fabbisogni idrici del territorio e le modalità di rilascio dalla diga del Brugneto.

Priolo: garantire continuità

“Ringrazio il collega Giacomo Giampedrone che ha assicurato piena collaborazione tra le nostre due Regioni”, commenta l’assessore all’Ambiente e Infrastrutture dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo; che conferma: “Abbiamo già attivato tutti i passaggi necessari per tutelare gli usi della risorsa idrica nella Val Trebbia e garantire la continuità dei rilasci. Il nostro obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa con la Liguria, che assicuri una gestione efficiente della diga, rispondendo sia alle esigenze idropotabili, sia a quelle ambientali e agricole. Stiamo collaborando con il Consorzio di Bonifica di Piacenza per definire con precisione i fabbisogni del territorio”.