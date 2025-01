Drusilla Foer: esordio al Municipale di Piacenza con “Venere nemica”

Drusilla Foer va in scena per la prima volta al Municipale di Piacenza con la pièce “Venere nemica”. Si tratta di uno gli eventi più attesi della Stagione teatrale 2024/2025. L’appuntamento è mercoledì 8 gennaio alle ore 21.

La trama

In “Venere nemica” Drusilla Foer è una dea finalmente libera di vivere nell’umana imperfezione. Lontana dall’Olimpo e dai suoi noiosi parenti, prende casa a Parigi… Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, lo spettacolo rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei. “Se c’è una cosa che un Dio detesta è non essere creduto”. Ma dinnanzi a Venere, a questa Venere – lieve, ironica, tagliente, spietata – e al suo incredibile colpo di teatro, come si fa a resistere? Come si fa a non credere?

Cast e autori

La pièce teatrale “Venere Nemica” è supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso crudele, a tratti musical, interpretato da Drusilla Foer ed Elena Talenti. Uno spettacolo scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, con la regia di Dimitri Milopulos. La produzione artistica è di Franco Godi per Best Sound, mentre la produzione esecutiva e la distribuzione sono a cura di Savà Produzioni Creative.

Biglietteria e info

Per acquistare i ticket dello spettacolo con Drusilla Foer, rivolgersi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita, in via San Siro 9 a Piacenza: telefono 0523.315578, email biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

Il cartellone “Altri Percorsi”, XXI Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza, è curato da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, e con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.