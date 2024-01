Duomo di Piacenza: appuntamento con il super concerto di Buon Anno

Duomo di Piacenza: dopo la straordinaria accoglienza dello scorso anno, viene riproposto il concerto di Buon Anno. L’appuntamento ad ingresso gratuito è per sabato 20 gennaio alle ore 16. Promotori dell’evento sono la Lilt piacentina (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), il Rotary Farnese, con il sostegno dell’Associazione italiana donne medico. Tutte realtà associative impegnate per il bene della città e dei suoi abitanti, convinte che l’augurio per un anno di serenità e benessere passi anche attraverso la bellezza dell’arte e della musica.

Cast e programma

Il concerto è patrocinato dal Comune di Piacenza, con la collaborazione della Cattedrale cittadina. Il Duomo del capoluogo emiliano ospiterà 177 esecutori, divisi in 110 coristi, 60 musicisti, 5 maestri e 2 voci soliste. Si esibiranno la Banda Cittadina di Modena Andrea Ferri; i coristi della Corale Evaristo Pancaldi di Modena; la Corale Schola Cantorum di Bazzano (Bo); i coristi dell’Associazione corale Gioachino Rossini di Modena. Tutte compagini musicali di lunga tradizione.

Con loro, i solisti Annalisa Ferrarini, soprano di Reggio Emilia, e il tenore Giovanni Coletta di Modena, che vantano una lunga esperienza artistica. I cinque maestri che dirigeranno il concerto sono Andrea Pedrazzi, Luca Saltini, Luca Colombini, Manuela Borghi, Pasquale Reale, tutti con una carriera artistica di elevata qualità.

I brani proposti nel suggestivo Duomo di Piacenza sono tra i più famosi, tratti da opere come la Carmen di Bizet e l’Aida di Verdi; poi ecco l’Ave Maria di Mascagni, insieme ad alcune colonne sonore di Morricone, per un concerto che si preannuncia maestoso da ogni punto di vista.