Elezioni: trionfo per Giorgia Meloni, il centrodestra stravince trainato da Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni: per lei è un vero trionfo. Fratelli d’Italia stacca tutti gli altri partiti conquistando più di un quarto dei voti degli italiani. A spoglio non ancora terminato FdI si attesta già oltre il 26%, moltiplicando per 6 i voti del 2018 (4,3%).

La coalizione di centrodestra trainata dalla leader di FdI nel complesso è sopra al 44%; ma colpisce il tonfo della Lega di Salvini crollata sotto al 9% e tallonata da Forza Italia che supera l’8%; mentre Noi moderati non raggiunge l’1% (0,89).

Secondo partito in Italia è il Pd di Enrico Letta, che però scende ben al di sotto della soglia psicologica del 20% (18,99), con la coalizione di centrosinistra che nel complesso è attorno al 26%, sotto ai numeri di Fratelli d’Italia. L’alleanza Verdi e Sinistra è infatti al 3,5%, +Europa di Emma Bonino al 2,95% e Impegno civico di Luigi Di Maio allo 0,56%.

Terza piazza per il Movimento 5 Stelle, che gravita attorno al 15%, grazie i risultati ottenuti da Giuseppe Conte soprattuto al Sud. Mentre la coalizione composta da Azione e Italia Viva della coppia Calenda-Renzi non sfonda e si ferma per ora al 7,7%. Risultato negativo per Italexit (1,8%) di Pierluigi Paragone.

Nel giorno dell’en plein di Giorgia Meloni, l’affluenza alle urne è stata però solo del 63,91%, un dato molto negativo. Rispetto al 2018, il calo è di oltre 9 punti. Mai così pochi italiani sono andati al voto nella storia delle elezioni politiche.