“Eroi Quotidiani”: presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

“Eroi Quotidiani”: è il tema del Calendario Storico dei Carabinieri 2026. A presentarlo oggi a Piacenza il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dell’Arma. Giunto alla sua 93ª edizione, il Calendario si conferma come uno dei prodotti editoriali più apprezzati in Italia e all’estero. Lo testimonia una tiratura di oltre 1,2 milioni copie e la sua traduzione in otto lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo.

Il tema dell’edizione 2026, spiega una nota dei carabinieri, è un omaggio sentito a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che ogni giorno operano silenziosamente a servizio del Paese, sia nelle grandi città che nei piccoli Comuni, sul territorio nazionale e internazionale. Diffuso in scuole, uffici e famiglie, il Calendario è da decenni un simbolo di identità e memoria collettiva, capace di unire generazioni e di rinnovare, anno dopo anno, il legame profondo tra l’Arma e l’Italia.

Attraverso l’unione di arte e letteratura, il Calendario 2026 narra il profondo vincolo umano e civico tra l’Arma e la comunità. Nell’introduzione al Calendario, il comandante generale invita a guardare al nuovo anno con fiducia e responsabilità, ricordando: “A chi fa progetti di vita, non di morte, dedichiamo il Calendario. A loro offriamo il costante impegno, l’incessante dedizione, in una parola la cura”. Perché, anche nei momenti più difficili, “accanto ad ogni cittadino c’è un carabiniere”.

Pop Art e racconto

Le tavole di quest’anno sono state realizzate dall’artista René (Luigi Valeno), maestro della nuova Pop Art italiana. Le sue opere, caratterizzate da uno stile vivace e luminoso, rappresentano i carabinieri protagonisti della vita quotidiana del Paese, in luoghi simbolo della cultura italiana e restituendo un’idea di presenza costante, dedizione e vicinanza.

I testi che accompagnano le 19 tavole sono stati affidati ancora una volta a Maurizio De Giovanni. Contributi che costituiscono un racconto unitario, sviluppato attraverso il diario di un giovane carabiniere appena arruolato, che narra le esperienze vissute e i racconti dei suoi genitori.

Aldo Cazzullo, nella prefazione al Calendario offre uno sguardo storico e valoriale sull’Arma, ricordando come i carabinieri, nati nel 1814, abbiano attraversato la storia d’Italia fino a oggi, protagonisti dei momenti fondativi della Nazione, rappresentando un simbolo di unità e sacrificio.

La postfazione, affidata a Massimo Lugli, racconta un episodio vissuto in prima persona che diventa emblema della missione dei carabinieri: la prontezza, il coraggio e la naturalezza con cui, anche nei gesti più quotidiani, sanno donare sicurezza e conforto ai cittadini.

Il mese di novembre è dedicato alla Difesa e ai suoi valori, con una tavola che raffigura un militare per ciascuna Forza Armata, in coincidenza con la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre.

Dall’Agenda al Planning

Insieme al Calendario Storico, è stata presentata l’Agenda 2026, che condivide lo stesso tema e la stessa ispirazione. Ad impreziosire l’apertura di ogni singolo mese, i brevi racconti e le note storiche di de Giovanni che risaltano gli “eroi quotidiani” delle nostre comunità: Carabinieri che, con naturalezza e dedizione, si fanno prossimi a chi vive momenti di difficoltà.

L’offerta editoriale comprende poi il calendario da tavolo, dedicato al tema “I Carabinieri nello sport”. Un viaggio attraverso testi e immagini degli atleti dell’Arma che si sono distinti nelle rispettive discipline, valorizzando non solo i risultati sportivi, ma anche i comportamenti esemplari e l’impegno dell’Arma nella promozione dei valori autentici, come: disciplina, lealtà, spirito di squadra. Un modo per ricordare e celebrare i successi del Centro sportivo carabinieri, fondato nel 1964, che ha formato atleti di fama internazionale e olimpionici di numerose discipline.

Infine il Planning da tavolo, dedicato a “I Reparti a Cavallo dell’Arma’, centri di eccellenza e simbolo di eleganza e disciplina. Le immagini e i testi raccontano la storia e l’attualità dei reparti montati, che rappresentano ancora oggi un tratto distintivo dell’Istituzione, unendo stile, efficienza e contatto diretto con i cittadini, nel solco della secolare tradizione equestre dei carabinieri.

Il ricavato di questi prodotti editoriali sarà devoluto a sostegno di opere benefiche; in particolare all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) e all’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.