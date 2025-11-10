Attualità

A Piacenza e provincia sempre più stranieri aprono un’impresa

Di
Redazione
-
a-piacenza-e-provincia-sempre-piu-stranieri-aprono-unimpresa

A Piacenza e provincia sempre più cittadini stranieri aprono un’impresa. Mentre scende leggermente (-0,2%) il numero complessivo di quelle attive (25.649 al 30 settembre scorso), le realtà produttive e di servizio guidate da stranieri segnano un  aumento significativo. I primi nove mesi del 2025 infatti hanno visto salire la loro consistenza a 4.133 unità, con una crescita del 3,8%, pari a 153 aziende in più nell’arco di un anno.

La rilevanza di questa presenza imprenditoriale, spiega una nota dell’Ufficio studi della Camera di commercio dell’Emilia, viene confermata anche dall’incidenza delle aziende a guida straniera sul territorio piacentino, oggi attestata al 16,1% e pertanto largamente superiore a quella che si registra a livello nazionale (12%) e in Emilia-Romagna (14,6%).

Edilizia e ditte individuali al top

Il numero più consistente di imprese guidate da stranieri si riscontra nell’edilizia, con 1.737 unità attive (il 42% del totale), seguita a distanza dal commercio con 741 unità (il 17,9% delle aziende a guida straniera). L’ultimo settore che oltrepassa la soglia del 10%, è quello dei servizi alle imprese, con 542 realtà aziendali straniere e un’incidenza al 13,1%. In graduatoria seguono poi le attività di alloggio e ristorazione con 398 imprese attive (incidenza al 9,6% sul totale delle imprese guidate da stranieri), i servizi alla persona (318 e incidenza al 7,7%), il manifatturiero (292 e 7,1%), per finire con il settore primario (103 e 2,5%).

Passando alla natura giuridica delle imprese straniere, si evidenzia la presenza predominante delle ditte individuali: con un’incidenza dell’80,3%, si portano a quota 3.320, incrementando così del 2,8% il dato dei primi nove mesi del 2024. Anche le società di capitali, che adesso contano 607 unità, crescono rispetto al periodo di confronto (+10,8%) e incidono sul totale per il 14,7%. Un’altra classe di natura giuridica nella quale la presenza straniera assume una certa rilevanza, è data dalle società di persone, che, al 30 settembre di quest’anno, sono 182 e in aumento del 2,8%, con un’incidenza del 4,4%.

Paesi d’origine e distribuzione provinciale

L’Ufficio studi camerale ha poi focalizzato le sue analisi sulle sole imprese individuali a guida straniera, le sole per le quali si possono ricavare notizie sui Paesi di provenienza dei singoli imprenditori. L’Albania rappresenta la parte più consistente degli imprenditori stranieri attivi a Piacenza, con 590 imprese e un’incidenza sul totale al 17,8%. Il secondo posto, invece, è occupato dal Marocco, con 381 unità, che pesano per l’11,5%, mentre il terzo spetta alla Romania, dalla quale provengono cittadini che gestiscono 328 attività (9,9%).

Quanto alla distribuzione territoriale delle imprese piacentine a guida straniera, il primato numerico spetta al comune capoluogo, nel quale sono presenti 2.100 unità, vale a dire il 22,1% del numero complessivo delle imprese locali. Presenze molto significative si registrano anche a Rottofreno (152 imprese straniere e incidenza al 21,5% sul totale) e a Castel San Giovanni, con 227 unità che incidono per il 21% sul numero complessivo delle imprese insediate nel Comune, conclude la nota della Camera di commercio dell’Emilia.

 

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.