Il ministro Foti risponde per le rime al Pd piacentino sui pranzi per la Logistica

Tommaso Foti non ci sta. E dopo l’uscita del segretario provinciale del Pd di Piacenza, Massimiliano Gobbi, che l’ha tirato in ballo nelle polemiche sui pranzi per “governare” la Logistica, gli risponde per le rime.

Il ministro di Fratelli d’Italia (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione), anche a seguito del nostro articolo che ha sollevato il caso delle dichiarazioni di Gobbi rilasciate al quotidiano Libertà, ha infatti diramato un duro comunicato stampa che vi riproponiamo integralmente.

«Il neofita segretario provinciale del Partito Democratico, pur senza citarmi per nome e cognome – all’evidenza preferendo ricorrere ad una poco dignitosa allusione – mi coinvolge in una sua dichiarazione, resa alla stampa, nella polemica su pranzi, cene e – perché no? – dopocene a base non di primo, secondo e frutta, ma di logistica.

Al riguardo mi corre l’obbligo di evidenziare che l’allusione nei miei confronti del segretario del Pd è fondata sul nulla e, dunque, falsa come posso dimostrare in qualsiasi sede, nessuna esclusa.

Con buona pace del Gobbi e/o di chi ne fa le veci, non vado mai a pranzo o a cena per discutere di logistica, come di ogni altra attività imprenditoriale, tanto più se riguarda il territorio piacentino.

Da sempre infatti riserbo l’espressione delle mie opinioni – e non di altri – nei consessi istituzionali propri o in incontri pubblici, alla luce del sole e con piena possibilità di contraddittorio.

On. Tommaso Foti».