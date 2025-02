“Fare sistema in Italia”: Giovanni Tamburi presenta il suo libro al PalabancaEventi

“Fare sistema in Italia” è il titolo del libro di Giovanni Tamburi che verrà presentato lunedì 3 febbraio alle 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza. In dialogo con l’autore – presidente e amministratore delegato della Tamburi investment partners – ci sarà Angelo Antoniazzi, direttore generale dell’Istituto di credito.

Tamburi, nella premessa al saggio pubblicato da Class editori-Milano Finanza, spiega come il “fare sistema” sia sempre stato il suo sogno professionale. Il libro analizza il sistema economico-sociale italiano per cercare di individuare suggerimenti in grado di migliorare la sua competitività. Il tentativo è quello di provare a capire come dare una scossa alla pigrizia della produttività del nostro Paese, che dura ormai da troppo tempo e che «se si vuole competere al meglio a livello internazionale, in particolare oggi che determinati canoni della globalizzazione sono saltati, non può più essere tollerata».

Alla presentazione del libro “Fare sistema in Italia” di Giovanni Tamburi è previsto l’ingresso con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.