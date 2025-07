Fly & Fun: conto alla rovescia per la grande fiera dell’aeronautica a San Damiano

Fly & Fun, conto alla rovescia all’aeroporto di San Damiano a San Giorgio Piacentino: dal 18 al 20 luglio si terrà l’evento presentato come “la più importante fiera aeronautica internazionale in Italia”. Organizzata dall’Aeroporto Pavullo nel Frignano, la manifestazione si avvale della collaborazione dell’Aeronautica militare. E grazie a questa prestigiosa partnership, Fly & Fun si prepara a un’edizione senza precedenti per tutti gli appassionati di volo, si legge in una nota degli organizzatori.

Punti di forza e contenuti

Uno dei punti di forza di Fly & Fun è la possibilità per i piloti di provare gli aeromobili in volo direttamente durante l’evento. Questo approccio pratico rende la fiera più efficace, permettendo agli espositori di dimostrare le prestazioni dei propri aeromobili e creare un contatto diretto con il pubblico. L’altro punto di forza è la facilità di arrivo per piloti e visitatori all’aeroporto di San Damiano, dotato di una pista di 2.990 metri, in una posizione strategica a ridosso di Milano e ben collegata con il nord e il centro Italia.

Sul piano dei contenuti, Fly & Fun offre innanzitutto una panoramica completa sul mondo dell’aviation, prosegue la nota. Si esplorano infatti i settori economicamente rilevanti, dagli ultraleggeri a tre assi, passando per l’aviazione generale, la business aviation, l’aerospaziale e concludendo con il mondo dei droni.

La fiera è anche un’occasione privilegiata per approfondimenti, dibattiti e scambi con esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Un momento dedicato alla formazione, all’aggiornamento e al confronto con le istituzioni del mondo aeronautico. Il pubblico potrà poi visitare aree con velivoli in mostra statica, mock-up e cockpit interattivi, simulatori, laser game, metal detector ludici, visori per la realtà virtuale, stand editoriali e un motore dimostrativo illustrato da personale tecnico qualificato.

Senza dimenticare che diversi spazi saranno dedicati ai più piccoli, proponendo loro attività e laboratori interattivi ispirati al mondo aeronautico. Grazie a esperienze del genere, i bambini potranno avvicinarsi al volo divertendosi ed appassionandosi a questa disciplina.

Piloti e visitatori

Il pubblico di Fly & Fun naturalmente è costituito soprattutto da piloti e appassionati di aviazione. L’iniziativa è gratuita e aperta sia ai visitatori via terra, sia ai piloti che desiderano raggiungere l’evento in volo con il proprio aeromobile. Durante i giorni della manifestazione, l’aeroporto di Piacenza sarà aperto al traffico di aviazione generale, nonché agli aeromobili ultraleggeri (Vds), sia basici che avanzati. Per l’accesso è obbligatoria la registrazione online sul sito ufficiale per tutti i visitatori.

Durante la fase di registrazione, ai piloti viene richiesto di indicare la propria velocità di avvicinamento, al fine di assegnare uno slot orario di arrivo adeguato. Il documento Pdf “In-flight Guide” è disponibile sul sito ufficiale dell’evento ed è obbligatorio prenderne visione prima di procedere con la registrazione online.

A seguito della registrazione, ciascun visitatore riceverà all’indirizzo email indicato un biglietto contenente un QR code e i dati personali (inclusi quelli dell’eventuale veicolo). Il QR code sarà scansionato all’ingresso dal personale dell’Aeronautica Militare, conclude la nota degli organizzatori.