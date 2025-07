Patrizia Palmisani nuovo prefetto di Piacenza, Paolo Ponta va a Lecco

Patrizia Palmisani è il nuovo prefetto di Piacenza. Paolo Ponta diventa prefetto di Lecco. A decidere lo spostamento, inserito in un pacchetto di “nomine e movimento dei prefetti“, il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che domani sarà proprio nel capoluogo emiliano per presiedere il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Giunto a Piacenza il 13 novembre del 2023, come prefetto di prima nomina (era viceprefetto vicario ad Alessandria), Paolo Ponta ha ricoperto l’incarico di rappresentante del Governo in via San Giovanni per poco più di un anno e mezzo.

Patrizia Palmisani attualmente è prefetto di Monza e Brianza. Romana, 65 anni, laureata in Giurisprudenza, sposata con due figli, entra nella carriera prefettizia nel 1988 e viene assegnata all’Ufficio coordinamento del ministero dell’Interno. In seguito opera in diversi uffici del Dipartimento delle politiche del personale, dove si occupa della gestione del personale civile del Viminale, oltre a ricoprire diversi altri incarichi. Nel 2007 Palmisani viene collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnata alla conferenza stato-città ed autonomie locali. Dal 2008, sempre a palazzo Chigi, ricopre l’incarico di vicecapo di gabinetto del Dipartimento per gli Affari regionali.

Nominata prefetto nel 2012, al rientro nel ministero dell’Interno, le viene attribuito l’incarico di referente per la Performance. Nel 2014, viene destinata al Dipartimento dei Vigili del fuoco con l’incarico di direttore dell’Ufficio centrale ispettivo. Dal 29 giugno 2015 Palmisani è stata nominata prefetto della provincia di Lodi. E dal 26 marzo 2019 svolgeva le funzioni di prefetto della provincia di Monza e della Brianza.