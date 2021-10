Fondazione di Piacenza e Vigevano: dal welfare alla cultura, 6 milioni per il territorio

Fondazione di Piacenza e Vigevano: Il Consiglio generale presieduto da Roberto Reggi ha approvato questo pomeriggio, all’unanimità, il Piano annuale 2022 del Documento Programmatico Previsionale Pluriennale 2021-2023 (Dpp), principale atto d’indirizzo strategico predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Piano da sei milioni di euro

All’attività istituzionale, si legge in una nota dell’Ente di via Sant’Eufemia, “saranno riservati sei milioni di euro, un milione e mezzo in più di quanto prevedeva il Dpp triennale approvato nell’ottobre 2020: un incremento attuato senza utilizzare il Fondo stabilizzazione erogazioni future e consentito dal dimezzamento delle imposte sui dividendi azionari incassati dalle fondazioni bancarie e dalla maggiore remunerabilità degli investimenti”.

Gli obiettivi strategici

Dal punto di vista strategico, prosegue la nota, “il Documento recepisce le istanze del territorio emerse dagli incontri a Piacenza e Vigevano, avviati dal presidente Reggi subito dopo l’insediamento e terminati, la settimana scorsa, con la presentazione della bozza delle linee programmatiche a palazzo XNL. Incontri con i quali la Fondazione ha inteso rafforzare il legame con la comunità, per ragionare insieme sulla gestione delle criticità e sulle opportunità di crescita del territorio”.

Il risultato è “la definizione di tre obiettivi strategici, collegati tra loro: iniziative per la cura e l’inclusione, trasversali a tutte le fasce d’età (Al servizio delle persone); implementazione delle attività di crescita e innovazione (Accompagniamo lo sviluppo); sostegno al benessere della comunità, dalla cultura al diritto allo sport (Per una migliore qualità della vita)”.

Welfare prioritario

Le linee programmatiche “troveranno la loro realizzazione nei settori di intervento definiti dallo Statuto della Fondazione: per tutti è previsto un aumento delle risorse, rispetto all’esercizio 2021. L’area ‘welfare’ si segnala come ambito prioritario: ad essa, complessivamente, è attribuito il 40% del totale, pari a 2.400.000 euro”.

Nel dettaglio, “la percentuale di attribuzione delle risorse ai singoli settori sarà la seguente:

Arte, attività e beni culturali 25% (1.500.000 euro);

Educazione, istruzione e formazione 24% (1.440.000 euro);

Volontariato, filantropia e beneficenza 20% (1.200.000 euro);

Assistenza agli Anziani 10% (600.000 euro);

Ricerca Scientifica e Tecnologica 10% (600.000 euro);

Famiglia e valori connessi 10% (600.000 euro);

Altri Settori 1% (60.000 euro).

Dal punto di vista operativo, saranno due in particolare le novità: il ricorso per la prima volta ai bandi, per focalizzare le strategie su obiettivi specifici e favorire la coprogettazione, e l’implementazione delle attività di analisi e monitoraggio sull’esito delle iniziative finanziate, affinché la valutazione dei risultati migliori l’impatto positivo generato sul territorio”.

Reggi: dialogo col territorio

Soddisfatto dell’esito della votazione, il presidente Reggi traccia la linea per i mesi a venire: “Ora che le linee operative e programmatiche sono state accolte, ci attende un lavoro importante. Da parte nostra, vogliamo continuare a tenere aperte queste finestre di dialogo con il territorio. Alcuni dei grandi progetti che ci attendono stanno prendendo forma, e vorrei che fossero accompagnati dalla discussione e dall’interesse collettivo”.

Appuntamento a dicembre

Va in questo senso, sottolinea la nota, il grande evento che a dicembre, in occasione del 30° compleanno delle fondazioni bancarie, avrà come cornice il Complesso di Santa Chiara, di proprietà della Fondazione. “Il futuro di questi spazi, nei quali prevediamo di creare uno studentato per i giovani universitari e una residenza per persone fragili – conclude Reggi – rappresenta l’idea di intervento che ci piace: capace di unire sviluppo e inclusione, crescita e welfare, in un luogo permeabile alla città e con spazi comuni di fruizione pubblica”.