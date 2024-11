Fondazione Pia Pozzoli: nuova sede a Piacenza

Nuova sede per la Fondazione Pia Pozzoli di Piacenza, in occasione del 20° anniversario della sua costituzione. Già da qualche mese, grazie alla disponibilità della Caritas Diocesana, la fondazione sta usufruendo di nuovi spazi al quartiere Farnesiana, in via Grondana n.8-10.

«Ringraziamo la generosità di Caritas, come Fondazione – spiega la presidente Vittoria Albonetti – per averci prima ospitato presso il centro Il Samaritano e per averci messo a disposizione la sede di via Grondana, sicuramente più funzionale alle attività della Pia Pozzoli, da poco divenuta Ets, per incontri e approfondimenti dedicati ai familiari di persone disabili».

La nuova sede, a cui si accede da un cortile, dispone di una prima ampia sala, fornita di tre scrivanie e armadi, da cui si accede ad un’altra stanza con un grande tavolo per le riunioni. In via Grondana si stanno già tenendo le riunioni con i genitori delle persone impegnate nei cohousing seguiti dalla Fondazione, così come gli incontri del Consiglio d’amministrazione. Tra i prossimi obiettivi c’è anche l’attivazione di uno sportello d’ascolto, mentre entro la fine dell’anno si terrà l‘inaugurazione ufficiale della sede, in occasione della ricorrenza dei 20 anni della Fondazione Pia Pozzoli, che ha iniziato la sua attività nel 2004.

Per informazioni: cell. 366 9533096; email: info@fondazionepiapozzol.it.