Dubuffet e l’Art Brut: gli outsider dell’arte al Mudec di Milano

“Dubuffet e l’Art Brut. L’arte degli outsider”: allestita nelle sale del Mudec di Milano, la mostra vuole raccontare la straordinaria e rivoluzionaria potenza espressiva di una corrente artistica ancora poco conosciuta dal grande pubblico.

L’arte grezza

L’Art Brut, letteralmente Arte grezza, nasce a Parigi nel 1945, poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, lontano dagli ambienti museali e dai salotti raffinati. L’intuizione è dell’artista, teorico e collezionista francese Jean Dubuffet che ne conia il termine per dare voce a quegli artisti “inconsapevoli”, non professionisti e autodidatti, a cui si interessa per tutta la vita. Persone spesso ai margini della società, alcuni internati in ospedali psichiatrici, che trovano il modo di esprimere le loro emozioni, senza regole e preconcetti accademici, senza filtri, a volte con tratti quasi infantili e una grande libertà di forma.

Come scrive Dubuffet, nel catalogo dell’esposizione “L’Art Brut préféré aux arts culturels”, alla Galerie René Drouin nel 1949, si tratta di “un’operazione artistica del tutto pura, bruta, reinventata dal suo autore, a partire unicamente dai propri impulsi, in tutte le sue fasi”.

La mostra al Mudec

Il percorso espositivo al Mudec è suddiviso in quattro parti. Nella prima sala, intitolata ”Jean Dubuffet”, troviamo un’ampia panoramica del suo lavoro: 18 tra dipinti, disegni, e sculture, prodotti tra il 1947 e il 1982 e provenienti da prestigiose collezioni come il Musée des Arts Décoratifs di Parigi, il Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna, oltre a libri, cataloghi, lettere, manifesti e fotografie.