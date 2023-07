Forza Italia: Paola Pizzelli a caccia del nuovo coordinatore per Piacenza città

Forza Italia: la nuova coordinatrice provinciale di Piacenza, Paola Pizzelli, nei giorni scorsi ha presentato a Piacenza i responsabili dei diversi asset del partito, che faranno parte del nuovo e corposo consiglio direttivo degli azzurri.

Nomi e cognomi

Gabriele Girometta, predecessore di Pizzelli, resta nel direttivo al suo fianco come vice coordinatore; Isabella Martini è la referente di “Azzurro Donna”; Riccardo Amerrio del movimento giovanile; Riccardo Palmerini degli enti locali; Marcello Minari della Val d’Arda; Piera Scagnelli della Val Nure; Matteo Lunni della Val Tidone.

Pizzelli, tra l’altro vicesindaco di Fiorenzuola, ha tenuto la delega della Val Trebbia oltre a quelle di sanità, sociale, seniores; Maurizio Dossena ha la responsabilità di cultura e scuola; Leonardo Bersani di imprese e agricoltura; Monica Molinaroli del tesseramento; Armando Schiavi di associazioni di categoria; Luigi Ghilardelli di fonti rinnovabili, sport e digitalizzazione; Luca Rossi di tecnologie; Daniele Razza di comunicazione; Fabio Torrembini di turismo e politica estera.

Rilanciare i moderati

“Il partito invita tutti coloro che si sentono rappresentati dalla forza moderata, liberale e cattolica di Forza Italia di mettersi in contatto con i vari referenti per proseguire l’importante opera politica di Silvio Berlusconi nel territorio piacentino”, scrivono in una nota i vertici di Forza italia.

“È l’inizio di un percorso e abbiamo pensato di fare le prime nomine ufficiali a livello provinciale, a cui si aggiungeranno nuove figure nel prossimo periodo. Il nuovo assetto sarà subito operativo e a breve inizieranno i primi incontri. Il principale obiettivo sono gli appuntamenti elettorali nei comuni piacentini nel 2024. A questo proposito, convocheremo a settembre il centrodestra piacentino e le forze liberali per dare il via agli stati generali”.

Chi guiderà FI in città?

Nel nuovo organigramma e nel novero di queste “prime nomine” manca soprattutto il responsabile di Piacenza città, incarico ricoperto in precedenza da Bersani. Di fatto, per il peso del capoluogo, stiamo parlando del vero vice di Pizzelli. Dietro le quinte infatti si parla solo di questa nomina, che Pizzelli potrebbe fare a breve e comunque di certo prima dell’appuntamento di settembre.

Tra i nomi circolati per questo incarico c’è quello di Andrea Pugni, ex consigliere comunale 5 Stelle, poi rientrato in FI, e tra i candidati di punta alle ultime elezioni cittadine; poi si parla di Mauro Saccardi, ex consigliere comunale di FI, da sempre iscritto al partito. Ma pare che stiano emergendo anche altre candidature. Soprattutto alla luce del dialogo che si sta consolidando tra Pizzelli e il presidente dei Liberali piacentini, l’avvocato Antonino Coppolino. Così, in questo quadro, qualcuno accarezza l’idea di proporre un nome nuovo sul piano degli incarichi politici, ma ben conosciuto in città per la sua attività imprenditoriale e istituzionale: quello di Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo.