Francia: alle elezioni legislative crolla Macron, bene Mélenchon e Le Pen

Francia: alle elezioni legislative crollo di Emmanuel Macron. Due mesi dopo la conferma all’Eliseo, Ensemble!, la coalizione del presidente, oggi avrebbe subito una cocente sconfitta.

Nella nuova Assemblée Nationale, dopo il secondo turno, Macron sarebbe lontano dalla maggioranza assoluta di 289 seggi necessaria per governare. Nel primo mandato aveva 341 deputati; oggi, secondo le prime proiezioni, ne avrebbe tra i 205 e i 245. Ensemble! è insidiata da Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon che dovrebbe attestarsi invece tra i 170-190 seggi.

Le Pen x 10

Ma il risultato più eclatante è di Marine Le Pen, che riesce a moltiplicare per 10 il numero di deputati. L’estrema destra prima ne aveva 8. Nel nuovo Parlamento francese saranno invece tra 75 e 95, diventando la terza forza del Paese. “Siamo riusciti ad eleggere un gruppo molto forte di deputati all’Assemblea, che d’ora in poi sarà ancora più nazionale. Sarà di gran lunga il più numeroso della storia della nostra famiglia politica”, ha commentato subito Le Pen. Questo risultato “permette di preservare il Paese dal regno del partito unico. Faremo un’opposizione ferma, senza connivenze, ma responsabile”; perché, ha concluso Le Pen, “il nostro solo interesse è quello della Francia”.

Apertura ai moderati

Per Macron si profila insomma una situazione piuttosto complicata. Con un Assemblée Nationale difficile da governare. La forza con la quale il presidente potrebbe negoziare è la destra moderata dei Républicains che avevano candidato all’Eliseo Valérie Précresse. Quarta forza in Parlamento, dovrebbero attestarsi fra 60 e 75 seggi; per la prima volta meno di quelli dell’estrema destra della Le Pen. “La nostra mano è tesa a tutti quelli che vogliono portare avanti il Paese”, ha detto intanto la portavoce del governo francese Olivia Grégoire, dopo le prime proiezioni sui risultati elettorali.