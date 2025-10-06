Francia, nuova crisi: il premier Lecornu si dimette dopo 27 giorni

Francia: il primo ministro Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Emmanuel Macron, che le ha immediatamente accettate. Aveva consegnato la lista dei ministri da poche ore. La notizia, confermata dall’Eliseo, segna l’epilogo lampo di un esecutivo rimasto in carica appena 27 giorni, tra i più brevi nella storia della Quinta Repubblica.

Il passo indietro

La crisi si è consumata in un clima di crescente tensione politica, spiega l’Agenzia Dire. Lecornu avrebbe deciso di lasciare dopo il venir meno dell’appoggio di parte della maggioranza, in particolare dei centristi e di alcuni alleati della destra moderata. Determinante anche il malcontento interno per la composizione del governo, giudicata troppo vicina alle scelte dei precedenti gabinetti Macron nonostante le promesse di rinnovamento.

Premier di passaggio

Nominato il 9 settembre 2025 dopo la caduta del governo Bayrou, Lecornu – 38 anni, considerato uno dei fedelissimi del presidente – era stato incaricato di rilanciare un esecutivo di coesione e di gestire la delicata fase post-crisi parlamentare. La sua missione però si è arenata quasi subito: tra divergenze sulle nomine, scontento nelle fila macroniste e pressioni esterne, il premier ha scelto di farsi da parte prima ancora di presentare in aula il programma di governo.

Caccia al successore

Adesso l’attenzione si concentra su Macron, chiamato a individuare rapidamente un successore in grado di garantire stabilità. Tra i nomi che circolano nei palazzi di Parigi figurano Gérald Darmanin, ministro dell’Interno, e Bruno Le Maire, titolare dell’Economia; ma l’Eliseo per ora mantiene il massimo riserbo. La nuova crisi apre un’altra fase di incertezza politica in Francia, con la prospettiva di un ulteriore indebolimento della leadership presidenziale a metà del mandato.