Francia, sfiduciato il premier Barnier: cade il governo, non accadeva dal 1962

Francia: nella serata di ieri è caduto il governo del primo ministro Michel Barnier. 331 parlamentari, ben oltre la soglia della maggioranza assoluta richiesta, hanno sfiduciato il premier in carica da poco più di due mesi. Adesso, spiega l’Agenzia Dire, in osservanza all’articolo 50 della Costituzione, Barnier risulta automaticamente dimesso e dovrà rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Il nodo previdenza

La sfiducia è stata presentata dal Nuovo Fronte popolare, l’alleanza di partiti di sinistra nata a giugno, quando Macron sciolse le Camere e annunciò elezioni anticipate. Il nodo della controversia, è stato la proposta di legge sulla previdenza sociale per il 2025, che secondo l’Nfp determina tagli troppo pesanti a fronte dell’aumento delle tasse. Ora, il disegno di legge risulta respinto.

Da sinistra a destra

Era dal 1962, col governo di Georges Pompidou, che in Francia non cadeva l’esecutivo, aggiunge l’Agenzia Dire. Con il Fronte popolare ha votato la sfiducia al governo di centrodestra anche Rassemblement Nationale (Rn) di Marine Le Pen, che pure a settembre non aveva ostacolato la nomina di Barnier.

Prima del voto, Le Pen ha pronunciato nell’emiciclo un discorso dai toni accesi: “Oggi siamo costretti a votare con le sinistre”, ma in questo modo “cade finalmente un governo effimero”. Rivolgendosi poi all’elettorato, ha promesso che il partito sarà alla guida della Francia: “Arriverà presto il tempo della grande alternanza, forse molto presto”.