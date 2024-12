Giornata in memoria di Sforza Fogliani col presidente Abi Patuelli al PalabancaEventi di Piacenza

Seconda edizione a Piacenza della Giornata in memoria del presidente Corrado Sforza Fogliani. L’evento, indetto dalla Banca di Piacenza, è previsto al PalabancaEventi domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 18.

A ricordare la figura di Sforza Fogliani banchiere saranno tre illustri relatori: Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana; Giuseppe Ghisolfi, banchiere, scrittore e giornalista; Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale dell’Associazione fra le banche popolari.

Per partecipare alla II Giornata in memoria del presidente Sforza Fogliani presso il PalabancaEventi di via Mazzini, è previsto l’ingresso con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; oppure telefonare al numero 0523.542441, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13/15-17.