Giorgetti: il ministro dell’Economia è pronto a lasciare per trasferirsi a Bruxelles?

Giorgetti: il ministro dell’Economia e delle Finanze è pronto a lasciare via XX settembre per andare a Bruxelles? La voce circola con insistenza, sottolinea l’Agenzia Dire. “Preparatevi a fare senza di me”, avrebbe detto ad alcuni funzionari del Mef. Ma non sarebbero dimissioni, solo un cambio di ruolo.

Il retroscena lo racconta in primis Repubblica: “La casacca da commissario non gli dispiace affatto. A Giorgia Meloni ha già offerto la sua disponibilità: meglio traslocare, fare da presidio all’interno della Commissione europea piuttosto che restare, come un bersaglio, al Mef. Ma la premier si è dimostrata fredda. Ha altri nomi in mente”. Fonti di Palazzo Chigi dicono: “Non si è fatto nessun ragionamento su Giorgetti commissario“.

Dal canto suo, il leghista Giancarlo Giorgetti si sarebbe stancato degli attacchi dalla sua maggioranza: a partire dal Superbonus che per il ministro è stato “un mostro che ha distrutto la finanza pubblica” mentre ha dovuto contrastare le deroghe chieste dalla sua maggioranza. Poi l’ultimo contrasto sulla Spending review e i tagli ai Comuni che hanno avuto più risorse dal Pnrr.

Giorgetti avrebbe dunque voglia di lasciare? Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sull’argomento getta acqua sul fuoco intervistato ad Agorà (Raitre). “Fantasie, altre fantasie. Il problema di certa stampa italiana, che poi perde copie in edicola, è che sovrappone i propri desideri come il centrodestra diviso alla realtà. Giorgetti sta difendendo i risparmi degli italiani e l’Italia cresce più di tanti altri Paesi europei“.