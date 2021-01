Giornata della Memoria, per tutti e tutto l’anno

Giornata della Memoria, un appuntamento imprescindibile per ricordare lo sterminio degli ebrei perpetrato dal nazifascismo. Ma un giorno solo per la Shoah non basta. Sono orrori, quelli subiti da questo popolo, che prima di tutto vanno ricordati sempre. Senza poi dimenticare quelli che hanno colpito altri popoli e altre persone, vittime anche di altri regimi sanguinari nella storia del genere umano.

Tra le tante le testimonianze sulla Giornata della Memoria che oggi si trovano sul web vogliamo aggiungere la nostra, rilanciando l’acuta riflessione di Bruna Milani pubblicata su Piacenza Diario.