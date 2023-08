Giovani coppie: per fare figli si aspettano i nonni in pensione e Bankitalia dice che…

Giovani coppie: niente figli. Almeno se i nonni non vanno in pensione. Per Bankitalia succede in Italia e nel sud dell’Europa. In quest’area aumentano le giovani coppie che per procreare aspettano che i loro genitori si ritirino dal lavoro. Perché l’aiuto dei nonni a tempo pieno è ormai indispensabile per allargare le famiglie. Soprattutto se gli asili nido e i servizi per l’infanzia sono carenti o costano troppo per le casse di casa.

Età pensionabile e natalità

A peggiorare le cose per le giovani coppie adesso si aggiunge il graduale innalzamento dell’età pensionabile. Un trend che coinvolge i Paesi più indebitati, Italia in testa, e che rallenta il corso delle nascite. Ad analizzare questo rapporto è appunto un paper della Banca d’Italia, ripreso anche da Il Sole-24 Ore. Il lavoro di palazzo Koch evidenzia come le riforme previdenziali degli ultimi decenni hanno avuto e continuano ad avere un impatto negativo sulla crescita demografica di alcuni Paesi. Una questione cruciale e preoccupante per il futuro di un’Italia dalla popolazione sempre più anziana.

Almeno uno

La probabilità della nascita di un figlio per una giovane coppia sul piano statistico sale in maniera decisa dopo due anni dal pensionamento di almeno uno dei nonni; specialmente se sono in salute e abitano vicino. L’incidenza dell’età per la pensione sul tasso di natalità invece è quasi pari allo zero nei Paesi del nord e del centro Europa. A fare la differenza, spiega lo studio di Bankitalia, sono sempre le politiche e i servizi per l’infanzia, oltre a ragioni di natura culturale.

Divario asili

In Olanda, secondo i dati Eurostat, i bambini sotto i tre anni che frequentano un nido sono pari al 74,2% del totale; in Danimarca si arriva al 69,1%, e in Francia al 57,1%. In Italia invece siamo al 33,4%, un gradino sopra la Grecia (32,3%). D’altro canto i numeri dell’Istat certificano che nel nostro Paese stenta a salire la spesa per gli asili; mentre aumentano i costi e i problemi delle famiglie nel pagare le rette, a maggior ragione in un periodo ad alta inflazione come l’attuale. Insomma, senza nuove e incisive politiche ad hoc, le giovani coppie italiane che vorrebbero dei figli sono davvero in difficoltà.