Giubileo: 320 giovani piacentini a Roma con Papa Leone XIV

Un’esperienza unica per 320 giovani piacentini che sono partiti oggi per Roma: prenderanno parte al Giubileo con Papa Leone XIV. Sarà con loro anche il vescovo monsignor Adriano Cevolotto che accompagna il gruppo organizzato dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile.

I giovani vivranno diversi momenti: testimonianze, passaggio della Porta Santa, sacramento della confessione, spiega una nota della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Il tutto in preparazione all’incontro con il Pontefice in programma sabato 2 agosto nella veglia serale a Tor Vergata. In quello stesso luogo si svolse nel 2000 la storica Giornata mondiale dei giovani con Giovanni Paolo II. E sempre il 2 agosto alcuni ragazzi piacentini parteciperanno alla trasmissione su TV2000 dedicata al grande evento.

Domenica 3 agosto avrà luogo la messa conclusiva con il Papa. Fra gli altri appuntamenti in programma a Roma, venerdì 31 luglio la Festa degli Italiani e la veglia con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Solo pochi mesi fa, sempre a Roma, oltre 400 adolescenti piacentini con la Pastorale giovanile hanno preso parte al Giubileo (nella foto sopra).

Il vescovo Cevolotto interverrà la mattina di mercoledì 30 luglio a un’iniziativa promossa dal Servizio nazionale della Cei per la pastorale delle persone con disabilità nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini in via Acciaioli, 2. Fra gli ospiti, Omar Daffe, già portiere dell’Agazzanese, in rappresentanza dell’Ufficio antirazzismo della Lega nazionale professionisti di Serie A, e l’atleta paralimpica Chiara Vingione, campionessa mondiale di basket. Il tema della riflessione del Vescovo è “Varcare la soglia con Cristo”, conclude la nota della Diocesi di Piacenza-Bobbio.