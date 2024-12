Giunta dell’Emilia-Romagna, ecco la squadra di de Pascale: Colla vicepresidente e…

Giunta dell’Emilia-Romagna: sei donne e cinque uomini. Una squadra che con il presidente Michele de Pascale, conta 10 assessore e assessori, una sottosegretaria alla presidenza, e vede otto nuovi ingressi. Quattro le conferme, tra cui in primo piano quella del piacentino Vincenzo Colla che assume anche il ruolo di vicepresidente. Con lui siederanno ancora in Giunta Irene Priolo, Davide Baruffi e Alessio Mammi.

La nuova squadra al governo dell’Emilia-Romagna, spiega una nota della Regione, sarà operativa già da dopodomani, venerdì 13 dicembre: dopo la prima seduta dell’Assemblea legislativa al mattino, che segnerà l’avvio della legislatura, de Pascale sarà pienamente insediato e convocherà la prima seduta della Giunta. A seguire, alle 15, l’incontro con il Patto per il Lavoro e per il Clima.

“In primo luogo, ci tengo fare un ringraziamento tutt’altro che formale a tutti i componenti della precedente Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini, che hanno assicurato con serietà e senso di sacrificio, fino all’ultimo giorno, e anche in questa fase di transizione, il massimo del supporto e dell’attività alla Regione”, ha affermato de Pascale in conferenza stampa. “La composizione di una Giunta non è mai un esercizio facile, lo è a maggior ragione in un territorio come quello dell’Emilia-Romagna dove il centrosinistra e la nostra coalizione hanno un radicamento e una classe dirigente di indiscutibile qualità: il presidente può attingere a un parterre di uomini e donne, figure politiche e tecniche di grandi capacità, talento e serietà, questo è un aspetto non scontato che fa parte del patrimonio valoriale intrinseco di questa regione”.

Scelta personale

Il presidente ha evidenziato: “Delle 11 nomine che compongono la squadra e la cui responsabilità di scelta è totalmente personale, sei sono donne e cinque uomini. Una squadra composta in maniera perfettamente equilibrata, poiché il rispetto del principio di parità è stato per me un criterio fondamentale nello scegliere i componenti della Giunta. Oggi annunciamo le deleghe per titolo, poi verranno precisate in maniera più specifica e dettagliata nell’atto di nomina della Giunta”.

Poi de Pascale ha aggiunto: “Per me terrò la delega alla Protezione civile, al Contrasto del dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa e gestione della ricostruzione, temi che seguirò insieme alla sottosegretaria; si tratta di una scelta politica ben precisa, un messaggio chiaro, entrambi veniamo da territori maggiormente colpiti dall’alluvione e sulla sicurezza del territorio, come ho già detto diverse volte, intendiamo metterci la faccia in prima persona”.

Da venerdì, ha concluso il presidente, “gli assessori e le assessore saranno subito al lavoro sul territorio per ascoltare e dare risposte e soluzioni da Piacenza a Rimini. Il principio collaborativo di confronto costante con tutto il sistema regionale sarà la nostra cifra, come dimostra l’incontro con tutte le parti sociali riunite nel Patto per il Lavoro e il Clima che ho convocato subito dopo la prima seduta dell’Assemblea, venerdì pomeriggio”.

Giunta e deleghe

Michele de Pascale , presidente, con deleghe al contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile, ricostruzione post alluvione;

Vincenzo Colla , vicepresidente e assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

Gessica Allegni , assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità;

Davide Baruffi , assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola;

Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute;

Roberta Frisoni , assessora a Turismo, Commercio, Sport;

Alessio Mammi , assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue;

Elena Mazzoni , assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà;

Giovanni Paglia , assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili;

Irene Priolo , assessora a Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;

Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza.

Le congratulazioni di Tarasconi a Colla

A stretto giro da Piacenza è arrivato il plauso del sindaco Pd Katia Tarasconi per la nomina di Vincenzo Colla. “Ci tengo a fare le più sincere congratulazioni a nome dell’Amministrazione comunale di Piacenza, di tutta la comunità piacentina che rappresento e mie personali, al concittadino Vincenzo Colla per il prestigioso incarico di vicepresidente della Regione Emilia-Romagna annunciato ufficialmente questa mattina dal neo presidente Michele de Pascale”.

Per Tarasconi è “un ruolo di cruciale importanza per tutto il territorio regionale di cui Piacenza fa orgogliosamente parte. La nomina di Vincenzo Colla dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, il suo valore umano e le sue capacità di amministratore, riconosciute in modo trasversale e ora ancor più valorizzate in questa nuova legislatura emiliano-romagnola”.

Dunque, ha concluso la sindaca di Piacenza, “congratulazioni sincere a Vincenzo e tanti auguri di buon lavoro nello svolgimento del suo ruolo di vicepresidente e in quello – altrettanto fondamentale – di assessore allo Sviluppo economico, alla Green economy, all’Energia, alla Formazione professionale, all’Università e alla Ricerca”.