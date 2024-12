Galleria Alberoni: come nasce un arazzo? Due incontri alla scoperta dei capolavori dell’arte tessile

Galleria Alberoni: come nasce un arazzo? Quali sono le tecniche di tessitura e i segreti delle tinture? Come si restaurano e si conservano i capolavori dell’arte tessile? Tutte le risposte a queste domande saranno al centro di due appuntamenti, il 15 e il 22 dicembre alle 15,30 che si terranno presso la Galleria piacentina, depositaria di una collezione straordinaria come quella dei 18 arazzi del Cardinale Alberoni.

I segreti del filo

Gli incontri “Laboratorio aperto. I segreti del filo. Come nasce un arazzo e come lo si restaura” sono a cura di Tiziana Benzi. L’esperta, spiega una nota degli organizzatori, sarà a disposizione del pubblico per svelare i segreti delle antiche tecniche di tessitura, le affascinanti procedure di tintura dei filati e per presentare agli intervenuti tutte le procedure e le tecniche che ci permettono oggi di “curare” un arazzo, salvandone e recuperandone la sua originaria bellezza.

In una delle sale mostre della Galleria Alberoni sarà ricostruito e allestito un laboratorio di restauro: un arazzo, tessuti didattici, il telaio, il tavolo a mattonelle, aghi e filati, aspiratori, microscopi, attrezzature minute per la tintura, polveri naturali e sintetiche che, insieme ad altri, costituiscono gli arnesi del mestiere del restauratore. Con Tiziana Benzi che accompagnerà i visitatori alla scoperta di tutte le fasi di un intervento di restauro che permettono di salvare la bellezza di grandi capolavori dell’arte tessile. Il pubblico potrà anche sperimentare qualche operazione, ovviamente su tessuti didattici, per comprenderne meglio l’efficacia e la complessità.

Curriculum di vaglia

Tiziana Benzi attualmente è impegnata nel restauro del settimo arazzo della collezione del Collegio Alberoni, intervento che si concluderà nel 2026 e gode del contributo della Regione Emilia-Romagna. Nel suo importante curriculum Benzi vanta una lunga collaborazione con il Palazzo del Quirinale e altre prestigiose istituzioni, quali Venaria Reale, Accademia di Francia, Museo egizio di Torino, Vittoriale degli italiani, Duomo di Cremona, Palazzo Ducale di Mantova, Ambasciata di Malta (Roma), Ambasciata di Francia (Roma) e molte altre ancora.

Dall’arte tessile alla musica

Il 15 dicembre alle ore 18 nella Sala degli Arazzi è previsto tra l’altro il concerto del Corpo Bandistico Amilcare Ponchielli, con ingresso a offerta a sostegno dell’Associazione Mondo Aperto, attiva a Piacenza dal 2002 e impegnata a stimolare un proficuo dialogo tra le diverse culture, volto ad arricchire lo scambio e il reciproco rispetto in una convivenza rispettosa dei valori della democrazia, della solidarietà e della pace (si potrà accedere in Sala, fino a esaurimento dei posti disponibili).

Tutte le info

La partecipazione agli incontri è gratuita. È consigliata la prenotazione con una email a info@collegioalberoni.it o chiamando il numero 3494575709; si accede infatti fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri – laboratorio avranno la durata di un’ora e trenta minuti circa.

L’iniziativa è promossa da Opera Pia Alberoni, con il contributo di Regione Emilia Romagna, nell’ambito della convenzione triennale sottoscritta dai suddetti Enti per l’ampliamento dell’organizzazione museale.