Groenlandia, alle elezioni vince il centrodestra indipendentista dalla Danimarca

Groenlandia: l’opposizione di centrodestra, favorevole all’indipendenza dalla Danimarca, ha vinto le elezioni legislative. A riferirlo è il canale pubblico dell’isola artica Knr. Il voto è stato dunque caratterizzato da un’ondata di nazionalismo per chiedere che la Groenlandia, ambita da Donald Trump già durante il suo primo mandato presidenziale, raggiunga rapidamente una sovranità definitiva.

Le urne hanno premiato infatti i Demokraatit, il partito democratico, formazione “social-liberale”, con oltre il 30% dei voti, spiega l’Ansa. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. Entrambi sono favorevoli all’indipendenza dalla Danimarca. Netto calo invece per i partiti al Governo: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21 (-15% rispetto al 2021) e i socialdemocratici di Siumut al 15% (-14%).

“Rispettiamo il risultato delle elezioni”, ha detto a Knr il primo ministro uscente Mute Egede, che guida il partito di sinistra verde Inuit Ataqatigiit (Ia). E anche il leader del Siumut, partner di coalizione dell’Ia, ha ammesso la sconfitta. Poiché però nessuno dei partiti è destinato ad ottenere la maggioranza dei 31 seggi in Parlamento, nei prossimi giorni, spiega l’AdnKronos, si terranno i negoziati per formare una coalizione. Si prevede che il futuro Governo delineerà una tempistica per il cammino verso l’indipendenza, sostenuta alle urne da un’ampia maggioranza dei 57mila abitanti della Groenlandia.